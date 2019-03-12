Приятная новость для тех, кто любит отдохнуть в большой компании

«Авиатор» — это просторная теплая беседка, способная вместить до 35 человек и у вас даже останется место для танцев. День Рождения, юбилей, корпоратив или второй день свадьбы — повод не важен. Места хватит всем!

Наша новая беседка оборудована всем необходимым:

кухонной зоной с микроволновкой;

телевизором;

караоке.

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На улице для гостей оборудована зона барбекю. Все в шаговой доступности. Одна нога там — одна в беседке!

В общем, хватит разглядывать фотографии! Пора бронировать!

Забронировать беседку просто:

Позвонить по тел. 69−78−38

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Стоимость беседки уточняйте у администраторов.

Для больших компаний действуют системы скидок.