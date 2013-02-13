Дебиторская задолженность, цифровизация во взаимоотношениях с клиентами, — эти темы обсудили журналисты в ходе традиционной ежегодной пресс-конференции с гендиректором «Алтайэнергосбыта» Валерием Нагорновым.

— С помощью энергосервисных контрактов организации могут сократить потребление. Работает ли этот механизм сейчас?

— Да, работает. И в 2020 году «Алтайэнергосбыт» намерен инвестировать в энергоэффективность около 200 млн рублей. В том числе в предприятия муниципального водо- и теплоснабжения.

Валерий Нагорнов привел примеры проектов, реализованных в 2019 году.

В семи регионах Сибири энергокомпания внедряла АИИСКУЭ для электросетевых компаний: за год было установлено более 40 тыс. интеллектуальных приборов учета.

Около 7 млн рублей «Алтайэнергосбыт» инвестировал в замену 987 городских светильников Рубцовска на светодиодные. Бюджет города будет экономить на освещении не менее 2,5 млн рублей в год, а улицы освещены в соответствии со стандартами.

Еще около 3,5 млн рублей энергосбытовая компания вложила в освещение арены барнаульского Дворца спорта («Титов-Арена»). Экономия на оплате электроэнергии — около 1,2 млн рублей в год, потребление сократилось на 75%, ледовый дворец сможет принимать теперь соревнования более высокого класса.

Напомним, по энергосервисному контракту потребитель не тратит собственные средства на модернизацию, это делает «Алтайэнергосбыт», а потребитель рассчитывается из получаемой после внедрения энергосбережения экономии, в течение срока окупаемости проекта.

— Что такое агрегатор управления спросом и какие возможности он дает потребителям?

Нагорнов Валерий АО «Алтайэнергосбыт»

— Суть механизма — снижение предприятием потребления в часы пиковой нагрузки энергосистемы, что позволяет ему экономить на оплате электроэнергии и зарабатывать дополнительные деньги.

Проект ведет Системный оператор. «Алтайэнергосбыт» выступает в качестве агрегатора спроса — по сути, он управляет режимом потребления энергопользователя.

В 2019 году «Алтайэнергосбыт» привлек в проект четырех клиентов из Алтайского края. Среди них — «Карандин-Арена» и завод «Техстрой». По команде Системного оператора они снижают потребление в часы максимальных нагрузок (и переносят его на другие часы, когда электроэнергия на рынке стоит дешевле).

По словам Валерия Нагорнова, участники проекта получили экономию до 5%. Главные требования для вхождения в проект — наличие почасового учета и возможность перестроить график работы.

— «Алтайэнергосбыт» перешел на регулирование по методу эталонных затрат. Какой эффект он вам дал?

— «Алтайэнергосбыт» переходил на регулирование по методу эталонных затрат с 2018 года, к 2020 году переходный период завершился. Он позволил оптимизировать издержки и получить реальный экономический эффект, объяснил Валерий Нагорнов.

Кроме этого, в компании действует программа управления издержками — за счет нее неэффективные и малопродуктивные затраты ежегодно сокращаются на 2−3%.

Эти решения повлияли на повышение доходности. В 2019 году доходность от энергосбытовой деятельности «Алтайэнергосбыта» возросла на 11%, хотя объем реализации электричества из-за более теплой зимы сократился на 2,1%.

— Какова динамика дебиторской задолженности потребителей в Алтайском крае и Республике Алтай в 2019 году?

— В традиционной для энергетиков проблеме — задолженности потребителей за электроэнергию — произошли положительные изменения: она сократилась на 111 млн рублей и составила 1 млрд 329 млн рублей (в т.ч. в Алтайском крае — 1 млрд 152 млн рублей, в Республике Алтай — 177 млн рублей). Традиционно наиболее сложный — сектор ЖКХ должен компании 366 млн рублей.

— Какие механизмы борьбы с долгами и повышения платежной дисциплины компания практиковала в 2019 году?

Нагорнов Валерий АО «Алтайэнергосбыт»

— Основной упор в работе с должниками был направлен на уже отработанные методы — введение режима энергопотребления, судебная работа, обходы должников с судебными приставами для взыскания, совместные рейды с ГИБДД. Что касается предприятий ЖКХ, то им мы предлагаем заключить агентский договор. Берем на себя работу по сбору платежей с населения за услуги, которые оказывают предприятия ЖКХ. Такой подход способствует не только снижению дебиторской задолженности, но и повышению стандартов обслуживания потребителей коммунальных услуг, так как мы обладаем более широкими возможностями по каналам оплат, современной биллинговой системой, формируем единый платежный документ по ЖКХ.

— Что было сделано для повышения качества обслуживания клиентов в 2019 году?

— В 2019 году была внедрена бонусная программа для клиентов-физических лиц, приобретающих электротехническую продукцию или услуги у АО «Алтайэнергосбыт». Внедрён «Личный кабинет клиента» для юридических лиц с более удобным интерфейсом. Кроме того, в конце года был запущен интернет-магазин. В нём представлен широкий ассортимент электротехнической продукции: измерительное и отопительное оборудование, светотехническая продукция, кабельно-проводниковая продукция, электроустановочные изделия и многое другое. Кроме этого, онлайн возможно заказать весь спектр электромонтажных работ, установку и обслуживание приборов учета электроэнергии, услуги по подготовке технической документации и т.д.

5 фактов об «Алтайэнергосбыте» в 2019 году