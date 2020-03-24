Продавцы небольших российских магазинов отказываются от приема банковских карт

Небольшие магазины начали отказываться от приема банковских карт, объясняя это проблемами с оборудованием из-за эпидемии.

И хотя коронавирус Covid-19 не имеет к оплате картами никакого отношения, люди готовы приобретать товары за наличные, несмотря на предупреждения ЦБ об особой заразности купюр и монет, пишет « ».

Эквайеры также фиксируют отсутствие роста оборота по картам в торговых сетях, хотя полки больших и маленьких магазинов на прошлой неделе опустошались почти моментально.

Как пояснили в ВТБ, объем покупок даже в супермаркетах по картам оказался даже ниже, чем на предыдущей неделе. Не растет и средний чек — его диапазон составляет от 0,9−1,8 тыс. руб.

Одним из объяснений может служить то, что сейчас пользуются спросом в первую очередь онлайн-заказы: в этом сегменте объем трат по доставке еды вырос примерно на 10%, отмечают в ВТБ.

Эксперты в качестве главной причины действий магазинов называют желание сэкономить на эквайринге, но также говорят о возможности ухода от налогов на фоне отказа госорганов от оперативных проверок и схемах обналичивания.

Бизнес. Деньги. СС0

Однако, по мнению исполнительного директора Национальной платежной ассоциации Марии Михайловой, рост оборота скорее несет торговцам рост доходов, чем какие-либо значительные изменения в расходах, связанных с эквайрингом.

По мнению экспертов, наличные средства могут не полностью проходить через кассу, что позволяет снизить налоговые расходы.

Также нельзя исключить использование этих средств в операциях обналичивания.