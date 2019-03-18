Продажа готового бизнеса от Бизнес Экспресс

Проект Бизнес Экспресс — это одна из передовых площадок, которая работает в направлении продажи бизнеса, как без активов, так и с активами, как с историей, так и с лицензиями. Кроме того, в наличии организации с открытыми счетами, директорами. Есть и такие компании, которые продаются под переоформление.

Бизнес Экспресс — портал, позволяющий продать бизнес в сопровождении таких готовых продуктов, как действующий сайт компании, готовый юридический адрес. Также осуществляется подбор требуемых специалистов и руководящий состав под конкретный зарплатный проект.

Проект покупателю дает всю необходимую информацию о продаваемом бизнесе. Однако, чтобы получить важные данные по фирме, надо будет пройти регистрацию и авторизацию. После этого в самой карточке понравившейся организации появится возможность посмотреть важные файлы и даже забронировать и впоследствии купить готовый бизнес. Для простоты просмотра описания подаваемого бизнеса создан раздел, в который можно попасть, нажав на Показать файлы. Там выбирается Бесплатный тариф и портал открывает все необходимые данные.

В случае, если данных недостаточно, можно поговорить с продавцом с помощью чата. Если покупатель с продавцом найдут общий язык и захотят заключить договор по купле/продаже компании, им придется все же отправиться в офис Бизнес Экспресс и оформить это документально. Если этого пожелают обе стороны, сотрудники проекта могут оказать юридическую помощь в оформлении договоров.

Надо отметить, что специализация портала Бизнес Экспресс не только продажа бизнеса через https://bizexpres.ru/. Сегодня компания помогает решить вопросы, связанные с регистрацией или ликвидацией фирмы, с ее банкротством. Также помогает подобрать специалистов и руководящий состав. Сервис включает услуги по проведению лицензирования и вступлению в СРО. Сопровождается процесс смены юридических адресов, смены наименований, а также ОКВЭД. Оказывается содействие в составлении соглашений и осуществляется представительство в судах.

При помощи компетентных сотрудников Бизнес Экспресс можно выставить конкретную компанию на продажу и разместить свое объявление на ресурсе бесплатно. Объявление размещается быстро благодаря правильному заполнению анкеты. Если при ее заполнении отвечать подробно на все вопросы, то можно быть уверенным, что покупатель выберет именно эту фирму. Что же касается всего процесса купли/продажи, то профессионалы Бизнес Экспресс проведут тщательную консультацию по всем пунктам.