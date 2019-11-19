Продажа растительных масел по ценам от производителя

Растительные масла — это источник ненасыщенных жирных кислот и веществ, которые обеспечивают лучшее усвоение жирорастворимых витаминов. Они используются в разных сферах жизни человека:

Завод ООО «Альянс Агро» начал работу в 2013 году. Сегодня он занимает лидирующие позиции в сфере производства и поставок растительных масел и жмыха по всей стране. Поскольку производственный цикл выполняют сотрудники одного предприятия без участия посредников, на выпускаемый ассортимент установлены лучшие цены. Дополнительное преимущество закупки напрямую у изготовителя – предоставление скидок для постоянных заказчиков.

Разновидности растительных масел и жмыха

Каждый месяц на заводе перерабатывается тысяча тонн сырья. Представленная компания специализируется на выпуске следующих видов продукции:

рапсовое масло;

рапсовый жмых;

подсолнечное масло;

подсолнечный жмых.

Преимущества рапсового жмыха от ООО «Альянс Агро» — содержание протеина 36−40% на сухое вещество. Заказать продукцию можно как россыпью, так и в фасованном виде. При производстве растительных масел соблюдаются требования технологии. Продукция хранится на специально оборудованных складах в цистернах, что гарантирует сохранения свойств. Ассортимент реализуемой продукции соответствует требованиям, установленным в государственном стандарте. Об этом свидетельствует безупречная репутация предприятия, которое расширяет клиентскую базу, доказывая высокое качество продукции. Подтверждение — сертификаты соответствия и автоматизированная информационная система «Меркурий». Изготовитель открыт для сотрудничества с покупателями из любого региона страны. Доступен как средний, так и крупный опт.