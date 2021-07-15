Продконтроль. Как мы искали первые грибы на барнаульских базарчиках и удивлялись ценам

В рамках рубрики «Продконтроль» мы решили провести вас по местным грибницам и рассказать, где можно купить и за какие деньги белый гриб в Барнауле.
Отправной точкой стал рынок на Черемушках. Торговля здесь живет своей жизнью: бабушки поднимают сотенки на ягоде, приторговывают зеленью да и вообще всем, чем придется. На весь рынок — один грибник, складывающий белый по тарелочкам. Самая маленькая — за 200 рублей, средняя — 250 и большая — 300. Грибы свежие и ароматные. Эх, на супчик бы — в самый раз!
Едем дальше. Торговая точка на площади Спартака — как всегда цветет, но не грибами, а ягодами. Поэтому движемся в сторону Старого базара и… снова пусто. Грибы хоть и пошли, только неуловимы. Надо знать, куда идти. Нам подсказывают, куда нужно быстрее поехать.
Продолжаем охоту за грибами, скрытыми на рынках Барнаула — Новый рынок. А вот здесь есть улов! Среди торговой суеты сидит мужчина, грибы перебирает. Опять белые. На вопрос о цене отвечает:
— 350 рублей за килограмм.
— А за вот это майонезное ведерко?
— А за него 200.
Ценники пока примерно одинаковые и вполне приемлемые. Хотя на Черемушках — на 50 рублей дешевле.
Последним в списке оказался Крытый рынок, на который часто приезжают выгадать что-нибудь подешевле. Расспросы местных торговцев дали понять, что сюда приходят бабушка с дедушкой и продают-таки белые грибы.
Но сколько мы не пытались подловить продавцов за торговлей — все в пустую. Их нет. Так что история умалчивает, когда продается лесное лакомство под покровом Крытого рынка.
Текст и фото — Беркетова Дарья