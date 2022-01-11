Продовольственный «позор». Стоит ли россиянам бояться продуктовых карточек

Продуктовые карточки могут ввести из-за роста цен на продукты, рассказал Гринберг РИА Новости.
«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится <…> наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он.
Ничего плохого в продуктовых карточках научный руководитель Института экономики РАН не видит. «Нововведение» он призывает не бояться.
«Во многих странах, включая США, они (карточки. — Прим. ред.) существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — уверен Гринберг.
Да. По словам Руслана Гринберга, правительство может субсидировать производство «наиболее важных продуктов». Это и будет альтернативой продуктовым карточкам.
Ранее стало известно, что в Госдуму вновь внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов.