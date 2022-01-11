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Потребитель

Продовольственный «позор». Стоит ли россиянам бояться продуктовых карточек

Из-за роста цен на продукты в России, по практике других стран, могут появиться продуктовые карточки для малообеспеченных. Стоит ли бояться и считать их «позором», объяснил экономист и научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Продуктовые карточки.
Продуктовые карточки.
Из коллекции В. Будянской: retro.moi-barnaul.ru
1
Зачем вводить продуктовые карточки в России?

Продуктовые карточки могут ввести из-за роста цен на продукты, рассказал Гринберг РИА Новости.

«Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится <…> наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — сказал он.

2
Продуктовые карточки — «позор»?

Ничего плохого в продуктовых карточках научный руководитель Института экономики РАН не видит. «Нововведение» он призывает не бояться.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com

«Во многих странах, включая США, они (карточки. — Прим. ред.) существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — уверен Гринберг.

3
А альтернатива у продуктовых карточек есть?

Да. По словам Руслана Гринберга, правительство может субсидировать производство «наиболее важных продуктов». Это и будет альтернативой продуктовым карточкам.

Ранее стало известно, что в Госдуму вновь внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов.

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