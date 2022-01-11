Продовольственный «позор». Стоит ли россиянам бояться продуктовых карточек

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Продуктовые карточки — «позор»?

Ничего плохого в продуктовых карточках научный руководитель Института экономики РАН не видит. «Нововведение» он призывает не бояться.

Продукты. Цены. Магазин. unsplash.com

«Во многих странах, включая США, они (карточки. — Прим. ред.) существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — уверен Гринберг.