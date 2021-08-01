В Госдуму снова внесут законопроект о продуктовых сертификатах

В Госдуму вновь внесут законопроект о введении продуктовых сертификатов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что ранее соответствующий законопроект от ЛДПР был отклонен нижней палатой парламента. Нилов отметил, что в доработанном варианте законопроект планируют распространить и на лекарства. «Тем, кто не имеет достаточных средств и им не положены по болезни бесплатные лекарства», — сказал он.

Ярослав Нилов,

председатель комитета Госдумы по труду , социальной политике и делам ветеранов:

Необходимо вернуться к программе продовольственных сертификатов. Соответствующее поручение президент уже давал. Мы считаем, что это хорошая, действенная мера, которая должна быть зафиксирована на федеральном уровне. Продовольственные сертификаты нуждающимся гражданам должны выдаваться адресно, чтобы они приобретали необходимые продукты питания, причем высокого качества.

Потребуется детальная проработка по розничным сетям и конкретному продуктовому набору в зависимости от регионов, отметил парламентарий.

Ярослав Нилов добавил, что практика социальной помощи, похожая на систему с продуктовыми сертификатами, уже применяется в различных субъектах России, однако, по его словам, важно и «на федеральном уровне запланировать единый социальный подход».