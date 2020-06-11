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Продукты «Ростелекома» вошли в список лучших мировых методов реагирования на COVID-19

«Виртуальная АТС» и «Комплексные системы тепловизионного контроля» от «Ростелекома» внесены в список передовых международных методов реагирования на COVID-19, который опубликован на платформе Международного союза электросвязи, специализированного учреждения ООН в области электросвязи.

Комплексные системы тепловизионного контроля.
Комплексные системы тепловизионного контроля.
ПАО "Ростелеком"

Надежный сервис «Виртуальная АТС» избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование — оно располагается на сервере провайдера и связывает абонентов через облако. На основе этого сервиса «Ростелеком» запустил «Домашний офис» для поддержки малого и среднего бизнеса в условиях борьбы с коронавирусом. Новое предложение компании позволяет предпринимателям построить эффективные каналы общения с сотрудниками, клиентами и партнерами не выходя из дома.

Организациям, специфика которых не позволяет перевести сотрудников на удаленную работу, «Ростелеком» предлагает уникальное комплексное решение для высокоточного бесконтактного контроля температуры тела с использованием тепловизоров. Такое решение позволяет автоматически измерять температуру до 80 человек в секунду одновременно, что может минимизировать риски распространения вирусной инфекции на территории крупных организаций. Преимущество решения — высокая точность измерения, составляющая до 0,3 градусов Цельсия, быстрый скрининг, большое расстояние, на котором проводятся измерения, широкий охват, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном спектрах, гибкая настройка температурного порога.

Уникальность решения «Ростелекома» заключается в полностью автоматической высокоточной калибровке тепловизоров с помощью абсолютно черного тела*1, построенной на собственной видеоаналитике. Это существенно снижает период простоя комплекса, когда необходимо дождаться техподдержки для повторной калибровки, тогда как большинство существующих на рынке решений приходится калибровать довольно часто. При этом можно проводить удаленный мониторинг состояния всех подключенных тепловизоров, чтобы вовремя устранить возможные неисправности.

*Абсолютно черное тело — физическое тело, которое при любой температуре поглощает падающее на него электромагнитное излучение во всех диапазонах.

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