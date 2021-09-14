Продуктовые ярмарки откроются в Барнауле

18 сентября в каждом из районов Барнаула пройдут осенние продовольственные ярмарки, рассказали в мэрии.

Товаропроизводители представят мясо, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и многое другое.

Ярмарочные площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:

Железнодорожный район — пр. Ленина , 71,

71, Индустриальный район — ул.50 лет СССР , 51а,

51а, Ленинский район — пл. Народная,

Октябрьский район — пр. Ленина , 152,

152, Центральный район — прю Красноармейский , 36 , ул. Чайковского , 21.

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и особенностями распространения коронавирусной инфекции покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.

На первой осенней ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.