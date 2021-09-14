Продуктовые ярмарки откроются в Барнауле

Товаропроизводители представят мясо, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия, муку и крупы, сахар, яйцо, фрукты, овощи и многое другое.
Ярмарочные площадки будут размещены с 10:00 до 14:00 по следующим адресам:
- Железнодорожный район — пр. Ленина, 71,
- Индустриальный район — ул.50 лет СССР, 51а,
- Ленинский район — пл. Народная,
- Октябрьский район — пр. Ленина, 152,
- Центральный район — прю Красноармейский, 36, ул. Чайковского, 21.
В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой и особенностями распространения коронавирусной инфекции покупателей просят на ярмарках соблюдать масочный режим.
На первой осенней ярмарке барнаульцы закупились почти на 6 млн рублей.