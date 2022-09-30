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Потребитель

Продуктовые ярмарки пройдут 1 октября в Барнауле

Продовольственные ярмарки снова пройдут в Барнауле 1 октября, сообщает пресс-служба барнаульской мэрии.

Овощи. Магазин.
Овощи. Магазин.
CC0

На ярмарках жители краевой столицы смогут купить мясо, овощи, колбасу, рыбу, масло, кондитерские изделия и другие товары.

Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах краевой столицы. Вот адреса ярмарок:

  • ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • поселок Научный городок;
  • микрорайон Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в;
  • село Лебяжье — ул. Центральная, 65а;
  • микрорайон Затон — ул. Водников, 11.

Ранее стало известно, что барнаульцы потратили почти 4,5 млн рублей на продуктовых ярмарках.

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