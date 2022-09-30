Продуктовые ярмарки пройдут 1 октября в Барнауле

На ярмарках жители краевой столицы смогут купить мясо, овощи, колбасу, рыбу, масло, кондитерские изделия и другие товары.
Площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах краевой столицы. Вот адреса ярмарок:
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- поселок Научный городок;
- микрорайон Новосиликатный — ул. Новосибирская, 16в;
- село Лебяжье — ул. Центральная, 65а;
- микрорайон Затон — ул. Водников, 11.
Ранее стало известно, что барнаульцы потратили почти 4,5 млн рублей на продуктовых ярмарках.