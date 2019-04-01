Продукция кафе на АЗС сети «Газпромнефть» прошла международную сертификацию.

Сеть АЗС «Газпромнефть» стала одной из первых автозаправочных сетей в России, получивших международный сертификат ХАССП. Он гарантирует, что продукты питания, изготавливаемые в кафе на АЗС сети, соответствуют принятым в Европейском союзе принципам безопасности.

Система ХАССП (от англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические контрольные точки) действует в Европе и благодаря строгой сертификации обеспечивает контроль рисков в процессе производства. В том числе она направлена на предупреждение попадания в продукцию физических, химических, органических и иных загрязнений. С 2015 года соблюдение принципов ХАССП является обязательным для всех производителей пищевых продуктов в России, однако сертификация по этому стандарту является добровольной.

Сертификационный аудит автозаправочных станций сети «Газпромнефть» провела швейцарская компания SGS, которая сертифицировала порядка 75% пищевого рынка России. Проверка АЗС в Сибири подтвердила, что «Газпромнефть» установила и поддерживает систему управления в соответствии с требованиями стандарта ХАССП. До конца года сертификацию пройдут АЗС сети в Центральном и Уральском регионах страны. Для подтверждения сертификата компании необходимо будет проходить ежегодные надзорные аудиты.

Международный сертификат ХАССП. Фото: архив компании «Газпромнефть».

Яна Ямпольская,

руководитель направления сертификации систем менеджмента АО «СЖС Восток Лимитед», российского подразделения Группы SGS:

Хочу отметить профессионализм, компетентность и ответственность рабочей группы АЗС «Газпромнефть», которая самостоятельно провела анализ опасностей, определила и внедрила меры их контроля по принципам ХАССП, разработала документацию системы и провела обучение сотрудников. Полученный сертификат — заслуженная награда за проделанную работу.

Олег Кузьменков,

руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ:

Качество и безопасность продукции всегда будут нашими приоритетами. Мы подтвердили это, пройдя сертификацию у крупнейшего независимого международного эксперта в этой области. Наши клиенты могут быть уверены, что система контроля качества продукции Drive Cafe соответствует самым высоким требованиям, которых придерживаются все ведущие мировые фастфуд-сети.

Изготовленная на АЗС «Газпромнефти» продукция соответствует и российским стандартам качества, что регулярно контролируется специалистами Роспотребнадзора и Россельхознадзора. Также в компании работает внутренняя программа производственного контроля, включающая, в том числе, проверки продукции в независимой аккредитованной лаборатории.

Справка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь по адресу: pr@spb.gazprom-neft.ru