Проект местной инициативы в Барнауле признан одним из лучших в России

Предложение барнаульцев, которые выступили за обустройство спортивной площадки в поселке Бельмесево, — среди финалистов Всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования.

Современную спортивную площадку, построенную по проекту поддержки местных инициатив, открыли в барнаульском поселке Бельмесево.

Доклад о лучших практиках инициативного бюджетирования профильного всероссийского конкурса был презентован федеральным Минфином 20 ноября на площадке РИА ТАСС.

В число 25 финалистов из 581-й заявки на конкурс вошел проект «Обустройство спортивной площадки» средней общеобразовательной школы № 94 в поселке Бельмесево Барнаула.

Общая стоимость этого проекта, напомним, составила почти 1,43 млн рублей. 690 тысяч рублей — средства краевого бюджета.

В рамках реализации проекта была обустроена современная многофункциональная спортивная площадка для занятий различными видами спорта. Также рядом с площадкой был установлен комплекс тренажеров.

Проект поддержки местных инициатив Алтайского края отметили в качестве одной из лучших практик развития инициативного бюджетирования в субъектах России по организации и внедрению системы управления практикой инициативного бюджетирования через интернет.

Также на федеральном уровне высокую оценку получила информационная платформа проекта алтайпредлагай.рф как цифровое решение, позволяющее гражданам при разной удаленности равноценно участвовать в конкурсе и отслеживать все этапы прохождения заявки.

Как неоднократно сообщал altapress.ru, проект поддержки местных инициатив реализуется в Алтайском крае с 2016 года и позволяет жителям благоустроить и сделать комфортнее общественные пространства рядом со своим домом.

Современную спортивную площадку , построенную по проекту поддержки местных инициатив , открыли в барнаульском поселке Бельмесево. Пресс-служба администрации города Барнаула

В Барнауле программа поддержки местных инициатив реализуется в трех районах города, имеющих в своем составе сельские населенные пункты.

В 2020 году в поселках краевого центра воплотили в жизнь шесть местных инициатив. Среди них — обустройство детской площадки в поселке Лесной (общая стоимость работ составила 930 тыс. руб.), создание беговой дорожки в поселке Научный городок (1,49 млн руб.), устройство спортивной площадки в Борзовой Заимке (1,43 млн руб.).

Также жители выступили за обустройство линии наружного освещения по улице Центральная в поселке Березовка (общая стоимость работ 1,23 млн руб.), пешеходного тротуара по переулку Благодатный в поселке Центральный (990 тыс. руб.) и за ремонт дороги по улице Надежда в поселке Казенная Заимка (1,19 млн руб.).

Общая стоимость реализации этих проектов составила 7,3 млн рублей. Вклад местных жителей в их реализацию — порядка 1 млн рублей.

Важно отметить, что вложения граждан в реализацию проекта поддержки местных инициатив является обязательным условием при конкурсном отборе. Вклад со стороны населения в тот или иной проект должен составлять не менее 5% от заявленной суммы.

Кроме того в реализации местных инициатив участвуют и предприниматели.

Основная же часть расходов на реализацию мероприятий по благоустройству сельских населенных пунктов профинансирована из бюджетов Алтайского края и Барнаула.

В 2021 году проект поддержки местных инициатив в пригородных поселках Барнаула будет продолжен.

Заявки принимаются до 1 декабря на сайте алтайпредлагай.рф.