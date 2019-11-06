Проект «Поверь в себя» покажут в прямом эфире.

Жители Алтайского края увидят полную запись трех отборочных туров 10, 17 и 24 ноября, в 19:00 по местному времени на телеканале «Дом.ru Гид». Финал проекта, который состоится 8 декабря, вместе с барнаульцами посмотрят жители 56 городов в прямом эфире.

«Поверь в себя» — уникальный музыкальный телепроект, который проходит в Алтайском крае уже пятый год. В этом сезоне приняли участие 180 человек из разных регионов России и Казахстана, а в финальные этапы вышли 14 участников. На подготовку к концертам у финалистов есть четыре месяца. Все это время они работают с педагогами, хореографами, постановщиками, режиссерами и съемочной группой. Организатор события — ГТРК «Алтай» освещает конкурсную жизнь в региональном эфире телеканалов «Россия 1» и «Россия 24».

Евгений Макагонов,

директор барнаульского филиала «Дом.ru»:

Мы с удовольствием поддерживаем уникальные события, проходящие в нашей стране, и делимся эмоциями с абонентами. Жители Алтайского края смогут посмотреть отборочные этапы в записи на нашем собственном телеканале любым удобным способом: по телевизору, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или на сайте. А за финалом события мы будем наблюдать все вместе в прямом эфире не только в Барнауле, но и во всех городах присутствия «Дом.ru».

Канал «Дом.ru Гид» доступен всем пользователям цифрового и аналогового ТВ от «Дом.ru» (40-я и 22-я кнопка соответственно). Также следить за событием можно будет на сайте оператора, в мобильном приложении «Дом.ru Movix» или приложении Movix для Smart TV.