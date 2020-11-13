Программа для загрузки видео 4K Video Downloader: возможности и особенности

В поездке хотелось бы развлечься: посмотреть фильм, музыкальный клип или концерт любимого исполнителя, а Интернета нет. Лучший выход из такой ситуации — это заранее скачать видео с помощью приложения 4K Video Downloader. Многофункциональный загрузчик специально разработан для тех, кто много путешествует, часто ездит в командировки или находится в местах, где нет высокоскоростного доступа в сеть.

Приложение 4K Video Downloader создано известной нижегородской компанией Open Media LLC и относится к кроссплатформенному ПО. Продукт предназначен для скачивания различного контента с популярных интернет-сервисов и социальных сетей. Является частью универсального программного обеспечения, в которое помимо него входят еще 4 приложения, может использоваться независимо от них или в комплексе.

Функционал загрузчика видео контента

Менеджер закачек 4K Video Downloader выпущен в 2014 году и за время своего существования стал очень популярным среди пользователей. Широкому его распространению способствовали простота использования и огромный функционал:

Позволяет скачать с YouTube , Tik-tok , Dailymotion , Facebook , Metacafe и Vimeo .

, Dailymotion Facebook Metacafe и Vimeo . Обеспечивает возможность загрузки списков воспроизведения , субтитров и отдельных каналов.

субтитров и отдельных каналов. При оформлении подписки и включении «умного режима» выполняется автоматическое скачивание нового видеоконтента с указанного пользователем YouTube-канала.

Описываемое программное обеспечение помимо перечисленных предоставляет пользователю и других полезные возможности:

Загрузка приватного видеоконтента с популярного видеосервера без обязательной авторизации в любое удобное для вас время и в любом месте.

Скачивание 360° и 3D-видео для последующего просмотра на компьютере или ноутбуке. Ролики со стереоскопическим изображением сохраняются в форматах 3GP , FLV , MKV или MP4.

FLV MKV или MP4. Возможность настройки прокси-сервера , что позволяет скачивать видеоконтент , в том числе и заблокированный для вашего региона и обходить любые географические ограничения.

Приложение 4K Video Downloader является мультипрограммным и устойчиво работает в трех операционных системах:

Microsoft Windows;

Linux;

Mac OS X.

Пакет установщика программы на английском, но после ее инсталляции пользователь может выбрать русский язык или любой другой из широкого списка европейских и азиатских. В первой группе насчитывается более десятка языков, в том числе немецкий, испанский, португальский и итальянский, ко второй: японский, корейские и два варианта китайского традиционный и упрощенный.

Тарифные планы и возможности 4K Video Downloader

Программное приложение распространяется в сети интернет и имеет бесплатную версию. Разработчик предлагает три тарифных плана для 4K Video Downloader со следующими функциональными возможностями:

Стартовый. Не имеет пробного периода и позволяет в течение месяца скачивать 30 одиночных видео.

Персональный. На сегодняшний день обойдется в 699 рублей и предназначен для личного использования.

Про. Бизнес-версия стоит 2100 рублей , разработана для коммерческого применения и открывает доступ ко всем возможностям приложения.

Пользователь имеет возможность выбирать наиболее удобный для него тарифный план. Плата за использование той или иной версии вносится однократно, при этом программное обеспечения может быть перенесено с одного компьютера или ноутбука на другой в случае приобретения нового или замены неисправного устройства.

Инструкция по инсталляции и использованию приложения

Универсальный видео загрузчик 4K Video Downloader рекомендуется скачивать с официального сайта разработчика, но его можно найти и на других профильных Интернет-ресурсах. Установка менеджера закачек выполняется в такой последовательности:

1. Запускаем установщик , нажимаем кнопку Next и подтверждаем лицензионное соглашение

2. Выбираем папку и продолжаем инсталляцию

3. Завершаем процесс , кликнув по кнопке Finish

После установки приложения откроется официальная веб-страница разработчика, на которой размещено видео с описанием его функциональных возможностей. Теперь программное обеспечение полностью готово к работе и рассмотрим подробно, как с его помощью скачать видео в формате 4K с YouTube:

1. Копируем ссылку в адресной строке на видеохостинге

2. Переходим в менеджер загрузок и кликаем по кнопке «Вставить ссылку»

3. В открывшемся окне выбираем максимальное высокое качество и нажимаем на клавишу загрузить

Всего на загрузку музыкального клипа продолжительностью 3 мин. 53 сек. объемом 33,1 Мб ушло менее 10 сек. после чего видео можно просмотреть любом плеере вашего компьютера. Программа кроме того позволяет скопировать ссылку и вставить ее в браузер, а также удалить скачанный файл.

Менеджер закачек 4K Video Downloader имеет важное преимущество перед аналогами, он обеспечивает закачку видеофайлов в формате 4К с различных видео-ресурсов и соцсетей. Теперь отправляясь в далекое путешествие, где могут возникнуть сложности с доступом в интернет, вы не будет отрезаны от цивилизации. Используя описанные приложение, вы можете предварительно загрузить понравившееся видео и наслаждаться его просмотром в дороге и на месте.

* Информация о тарифах действительна на момент публикации

Автор: Ковинько Андрей (executeyr)