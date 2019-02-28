Программа 8,5% - шанс на вырост предприятиям малого и среднего бизнеса

Вступила в действие новая программа Минэкономразвития по льготному кредитованию малого и среднего предпринимательства. Банк Акцепт вновь среди аккредитованных банков, что дает возможность клиентам банка возможность воспользоваться кредитами на особых условиях!

Ключевое условие Программы — процентная ставка 8,5% годовых при наличии залогового обеспечения.*

Программа 8,5%. ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Заемщик может получить инвестиционный кредит на реализацию проекта в размере от 3 млн. руб. до 400 млн. руб. на срок до 7 лет или же кредит на пополнение оборотных средств в размере от 3 млн. руб. до 100 млн. руб. на срок до 3 лет.

Кто может стать обладателем льготного кредита? Первое условие — принадлежность предприятия к приоритетным отраслям экономики. Кроме того, заемщик должен быть добросовестным налогоплательщиком, не иметь заложенности по кредитным договорам и обязательным платежам в бюджеты РФ.

Банк Акцепт принимает заявки на кредитование по Программе 8,5 во всех офисах Новосибирска и НСО, Барнаула, Москвы, Красноярска и Омска.



Полные условия кредитования: форма выдачи — кредит, кредитная линия с лимитом выдачи или с лимитом задолженности; цели — инвестиционные цели или пополнение оборотных средств; срок — инвестиционные цели до 7 лет, пополнение оборотных средств — до 3 лет; сумма — инвестиционные цели от 3 млн. рублей до 400 млн. рублей, пополнение оборотных средств от 3 млн. рублей до 100 млн. рублей; залог в виде — транспорта, спец. техники, оборудования, недвижимости, ликвидных ценных бумаг, прав требования по депозитам; поручительство — собственников бизнеса, МАУ Красноярска «Центр содействия малому и среднему предпринимательству».Требования к заемщикам: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, отвечающий требованиям федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07. 2007 № 209-ФЗ; осуществляет деятельность в одной или нескольких приоритетных отраслях; налоговый резидент Российской Федерации; наличие положительной кредитной истории; отсутствует возбужденное производство по делу о несостоятельности (банкротстве), просроченная задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджет, задолженность по заработной плате перед работниками.

Более подробную информацию уточняйте по телефону Контакт-центр Банка — 8−800−100−27−37.