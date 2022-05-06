Прогулки по крышам Санкт-Петербурга: узнаем город с новой стороны

Прогулки по крышам: за или против
Экскурсия по крышам — это способ увидеть город по-иному. Несмотря на то, что такая прогулка кажется экстремальной, она полностью безопасна. Она подойдет для:
- тех, кто посетил уже множество обзорных экскурсий и хочет увидеть что-то новое;
- тех, кто мечтает увидеть невероятные по масштабу и зрелищности панорамные виды города;
- для влюбленных пар (прогулку можно совместить с ужином, романтической фотосессией или даже предложением руки и сердца);
- любителей изучать историю с непривычной стороны (гид обязательно расскажет множество удивительных городских легенд и фактов).
Обратите внимание на то, что экскурсию данного типа предлагают самые разные фирмы и индивидуальные гиды. Но легальные из них — единицы. Доверившись непрофессионалам, можно легко попасть в неприятную ситуацию!
Что нужно знать туристу?
Средняя продолжительность прогулки составляет около часа, поэтому на нее можно отправиться даже человеку без специальной физической подготовки. Экскурсия полностью безопасна — туристов водят только там, где есть ограждения, мостики и прочие защитные приспособления.
При желании можно выбрать любой подходящий тип экскурсионной программы: индивидуальная, в составе большой или мини-группы. Широк и «ассортимент» программ: это может быть прогулка и по самым известным секторам города, и по тем, что не пользуются большой популярностью.
Что взять с собой?
Мы рекомендуем захватить: воду, перекус (если прогулка длительная), фотоаппарат, пакетик для мусора, зонт на случай непогоды. Особое внимание следует уделить обуви — скользкая подошва может существенно испортить прогулку.
Такая услуга, как легальные прогулки по крышам Санкт-Петербурга, появилась относительно недавно. И за короткий период она приобрела огромную популярность и стала одной из городских субкультур.
Приятных вам прогулок по Санкт-Петербургу!