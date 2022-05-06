6 мая
﻿
Потребитель

Прогулки по крышам Санкт-Петербурга: узнаем город с новой стороны

В 2021 году Санкт-Петербург посетило более 6 млн. туристов. Кто-то приезжал в северную столицу России по работе или с иными целями, но все же подавляющее большинство гостей города прибывали сюда, чтобы осмотреть многочисленные достопримечательности. Одни выбирали традиционные экскурсии, но немало и тех, кто предпочитал необычные варианты, например, прогулки по крышам Санкт-Петербурга. Именно о них мы и расскажем чуть подробнее.

Прогулки по крышам Санкт-Петербурга.
Прогулки по крышам Санкт-Петербурга.
СС0

Прогулки по крышам: за или против

Экскурсия по крышам — это способ увидеть город по-иному. Несмотря на то, что такая прогулка кажется экстремальной, она полностью безопасна. Она подойдет для:

  • тех, кто посетил уже множество обзорных экскурсий и хочет увидеть что-то новое;
  • тех, кто мечтает увидеть невероятные по масштабу и зрелищности панорамные виды города;
  • для влюбленных пар (прогулку можно совместить с ужином, романтической фотосессией или даже предложением руки и сердца);
  • любителей изучать историю с непривычной стороны (гид обязательно расскажет множество удивительных городских легенд и фактов).

Обратите внимание на то, что экскурсию данного типа предлагают самые разные фирмы и индивидуальные гиды. Но легальные из них — единицы. Доверившись непрофессионалам, можно легко попасть в неприятную ситуацию!

Что нужно знать туристу?

Средняя продолжительность прогулки составляет около часа, поэтому на нее можно отправиться даже человеку без специальной физической подготовки. Экскурсия полностью безопасна — туристов водят только там, где есть ограждения, мостики и прочие защитные приспособления.

При желании можно выбрать любой подходящий тип экскурсионной программы: индивидуальная, в составе большой или мини-группы. Широк и «ассортимент» программ: это может быть прогулка и по самым известным секторам города, и по тем, что не пользуются большой популярностью.

Что взять с собой?

Мы рекомендуем захватить: воду, перекус (если прогулка длительная), фотоаппарат, пакетик для мусора, зонт на случай непогоды. Особое внимание следует уделить обуви — скользкая подошва может существенно испортить прогулку.

Такая услуга, как легальные прогулки по крышам Санкт-Петербурга, появилась относительно недавно. И за короткий период она приобрела огромную популярность и стала одной из городских субкультур.

Приятных вам прогулок по Санкт-Петербургу!

  • Новости компаний
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость