Прогулки по крышам Санкт-Петербурга: узнаем город с новой стороны

В 2021 году Санкт-Петербург посетило более 6 млн. туристов. Кто-то приезжал в северную столицу России по работе или с иными целями, но все же подавляющее большинство гостей города прибывали сюда, чтобы осмотреть многочисленные достопримечательности. Одни выбирали традиционные экскурсии, но немало и тех, кто предпочитал необычные варианты, например, прогулки по крышам Санкт-Петербурга . Именно о них мы и расскажем чуть подробнее.

Прогулки по крышам: за или против

Экскурсия по крышам — это способ увидеть город по-иному. Несмотря на то, что такая прогулка кажется экстремальной, она полностью безопасна. Она подойдет для:

тех , кто посетил уже множество обзорных экскурсий и хочет увидеть что-то новое;

кто посетил уже множество обзорных экскурсий и хочет увидеть что-то новое; тех , кто мечтает увидеть невероятные по масштабу и зрелищности панорамные виды города;

кто мечтает увидеть невероятные по масштабу и зрелищности панорамные виды города; для влюбленных пар ( прогулку можно совместить с ужином , романтической фотосессией или даже предложением руки и сердца);

прогулку можно совместить с ужином романтической фотосессией или даже предложением руки и сердца); любителей изучать историю с непривычной стороны ( гид обязательно расскажет множество удивительных городских легенд и фактов).

Обратите внимание на то, что экскурсию данного типа предлагают самые разные фирмы и индивидуальные гиды. Но легальные из них — единицы. Доверившись непрофессионалам, можно легко попасть в неприятную ситуацию!

Что нужно знать туристу?

Средняя продолжительность прогулки составляет около часа, поэтому на нее можно отправиться даже человеку без специальной физической подготовки. Экскурсия полностью безопасна — туристов водят только там, где есть ограждения, мостики и прочие защитные приспособления.

При желании можно выбрать любой подходящий тип экскурсионной программы: индивидуальная, в составе большой или мини-группы. Широк и «ассортимент» программ: это может быть прогулка и по самым известным секторам города, и по тем, что не пользуются большой популярностью.

Что взять с собой?

Мы рекомендуем захватить: воду, перекус (если прогулка длительная), фотоаппарат, пакетик для мусора, зонт на случай непогоды. Особое внимание следует уделить обуви — скользкая подошва может существенно испортить прогулку.

Такая услуга, как легальные прогулки по крышам Санкт-Петербурга, появилась относительно недавно. И за короткий период она приобрела огромную популярность и стала одной из городских субкультур.

Приятных вам прогулок по Санкт-Петербургу!