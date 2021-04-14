Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Гибкий камень и термопанели представляет собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.
Преимущества гибкого камня
- Отделка любых поверхностей
- Отделка жилых комнат
- Отделка ванных комнат и душевых
- Мебель
- Светильники
- Кухонные фартуки
- Полы
- Камины
- Многое другое
- Имитация натурального камня
- Возможность сымитировать практически любой классический материал, и не только
- Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень
- Высокое качество
- Большой выбор доработок: гидрофобизация камня, нанесение фресок, придание эффекта мокрого камня
- Простота монтажа: клеится на стену как обои
- Высокое качество
- Доступная цена
- Любой утеплитель ТП
- Простота монтажа ТП
- Минимальный брак при монтаже
- Возможность отделки цоколя
- Устойчивость к ультрафиолету
- Возможность сделать весь фасад под монолитный камень
- Различные доп. покрытия (рисунки, гидрофобизация, «мокрый камень» и т.д.)
- К примеру, термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.
- Срок эксплуатации не менее 50 лет.
- Компания предлагает большой выбор рисунков, а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.
- Внешний вид привлекает взгляд.
- Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм, 1200×600 мм. Возможен выпуск по размерам заказчика.
- Возможные размеры выпуска термопанелей (толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм, 1200×600 мм.
- Возможна настройка размеров под габариты утеплителя
- Гарантия на материал: 5 лет.
- Качество: получена вся необходимая документация.
По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108,105
Телефоны для справок: (3852)-250−240,
Эл.почта : j-77@yandex.ru
Инстаграм: @gibkiikamenitermo