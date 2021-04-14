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Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Компания «ЮТА», официальный представитель Novak Technology, запустила на территории Алтайского края производство уникального инновационного материала (гибкий камень) для строительства (наружная и внутренняя отделка), ландшафтного дизайна и дизайнерских изделий.

Новинка в строительном бизнесе.
Новинка в строительном бизнесе.
ООО "ЮТА"

Гибкий камень и термопанели представляет собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Преимущества гибкого камня

1
Гибкий камень не выделяет в воздух хим. элементы поэтому может применяться для отделки жилых и рабочих помещений
  • Отделка любых поверхностей
  • Отделка жилых комнат
  • Отделка ванных комнат и душевых
  • Мебель
  • Светильники
  • Кухонные фартуки
  • Полы
  • Камины
  • Многое другое
После.
После.
ООО «ЮТА»
До.
До.
ООО «ЮТА»
2
Плюсы гибкого камня
  • Имитация натурального камня
  • Возможность сымитировать практически любой классический материал, и не только
  • Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень
  • Высокое качество
  • Большой выбор доработок: гидрофобизация камня, нанесение фресок, придание эффекта мокрого камня
  • Простота монтажа: клеится на стену как обои
3
Плюсы термопанелей из гибкого камня
  • Высокое качество
  • Доступная цена
  • Любой утеплитель ТП
  • Простота монтажа ТП
  • Минимальный брак при монтаже
  • Возможность отделки цоколя
  • Устойчивость к ультрафиолету
  • Возможность сделать весь фасад под монолитный камень
  • Различные доп. покрытия (рисунки, гидрофобизация, «мокрый камень» и т.д.)
После.
После.
ООО «ЮТА»
До.
До.
ООО «ЮТА»
4
Доступная цена
  • К примеру, термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.
5
Долговечность
  • Срок эксплуатации не менее 50 лет.
6
Большой выбор цветов
  • Компания предлагает большой выбор рисунков, а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.
Новинка в строительном бизнесе.
Новинка в строительном бизнесе.
ООО «ЮТА»
Новинка в строительном бизнесе.
Новинка в строительном бизнесе.
ООО «ЮТА»
Палитра.
Палитра.
ООО «ЮТА»
Новинка в строительном бизнесе.
Новинка в строительном бизнесе.
ООО «ЮТА»
7
Материал обладает ВАУ!-эффектом
  • Внешний вид привлекает взгляд.
  • Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм, 1200×600 мм. Возможен выпуск по размерам заказчика.
  • Возможные размеры выпуска термопанелей (толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм, 1200×600 мм.
  • Возможна настройка размеров под габариты утеплителя
  • Гарантия на материал: 5 лет.
  • Качество: получена вся необходимая документация.

По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108,105

Телефоны для справок: (3852)-250−240, 8 (913) 250-04-05, 8 (913) 090-23-87

Эл.почта : j-77@yandex.ru

Инстаграм: @gibkiikamenitermo

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