Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Компания «ЮТА», официальный представитель Novak Technology, запустила на территории Алтайского края производство уникального инновационного материала (гибкий камень) для строительства (наружная и внутренняя отделка), ландшафтного дизайна и дизайнерских изделий.

Гибкий камень и термопанели представляет собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Преимущества гибкого камня

1 Гибкий камень не выделяет в воздух хим. элементы поэтому может применяться для отделки жилых и рабочих помещений Отделка любых поверхностей

Отделка жилых комнат

Отделка ванных комнат и душевых

Мебель

Светильники

Кухонные фартуки

Полы

Камины

Многое другое

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2 Плюсы гибкого камня Имитация натурального камня

Возможность сымитировать практически любой классический материал , и не только

и не только Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень

Высокое качество

Большой выбор доработок: гидрофобизация камня , нанесение фресок , придание эффекта мокрого камня

нанесение фресок придание эффекта мокрого камня Простота монтажа: клеится на стену как обои

3 Плюсы термопанелей из гибкого камня Высокое качество

Доступная цена

Любой утеплитель ТП

Простота монтажа ТП

Минимальный брак при монтаже

Возможность отделки цоколя

Устойчивость к ультрафиолету

Возможность сделать весь фасад под монолитный камень

Различные доп. покрытия ( рисунки , гидрофобизация , «мокрый камень» и т.д.)

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4 Доступная цена К примеру , термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.

5 Долговечность Срок эксплуатации не менее 50 лет.

6 Большой выбор цветов Компания предлагает большой выбор рисунков , а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА» Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА» Палитра. ООО «ЮТА» Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

7 Материал обладает ВАУ!-эффектом Внешний вид привлекает взгляд.

Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм , 1200×600 мм. Возможен выпуск по размерам заказчика.

1000×500 мм 1200×600 мм. Возможен выпуск по размерам заказчика. Возможные размеры выпуска термопанелей ( толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм , 1200×600 мм.

толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм 1200×600 мм. Возможна настройка размеров под габариты утеплителя

под габариты утеплителя Гарантия на материал: 5 лет.

5 лет. Качество: получена вся необходимая документация.

По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108,105

Телефоны для справок: (3852)-250−240, 8 (913) 250-04-05 , 8 (913) 090-23-87

Эл.почта : j-77@yandex.ru

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