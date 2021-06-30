Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Компания « ЮТА », официальный представитель Novak Technology, запустила на территории Алтайского края производство уникального инновационного материала (гибкий камень) для строительства (наружная и внутренняя отделка), ландшафтного дизайна и дизайнерских изделий.

Гибкий камень и термопанели представляет собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Преимущества гибкого камня

Гибкий камень не выделяет в воздух хим. элементы поэтому может применяться для отделки жилых и рабочих помещений.

Отделка любых поверхностей

Отделка жилых комнат

Отделка ванных комнат и душевых

Мебель

Светильники

Кухонные фартуки

Полы

Камины

Многое другое

После. ООО «ЮТА» До. ООО «ЮТА»

Плюсы гибкого камня

Имитация натурального камня

Возможность сымитировать практически любой классический материал , и не только

и не только Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень

Высокое качество

Большой выбор доработок: гидрофобизация камня , нанесение фресок , придание эффекта мокрого камня

нанесение фресок придание эффекта мокрого камня Простота монтажа: клеится на стену как обои

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

Плюсы термопанелей из гибкого камня

Высокое качество

Любой утеплитель ТП

Простота монтажа ТП

Минимальный брак при монтаже

Возможность отделки цоколя

Устойчивость к ультрафиолету

Возможность сделать весь фасад под монолитный камень

Различные доп. покрытия ( рисунки , гидрофобизация , «мокрый камень» и т. д.)

Новинка в строительном бизнесе. ООО «ЮТА»

Доступная цена

Термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.

Долговечность

Срок эксплуатации не менее 50 лет.

Большой выбор цветов

Компания предлагает большой выбор рисунков , а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.

Палитра. ООО «ЮТА»

Материал обладает ВАУ!-эффектом

Внешний вид привлекает взгляд.

Технические характеристики

Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм , 1200×600 мм

1200×600 мм Возможен выпуск по размерам заказчика

Возможные размеры выпуска термопанелей ( толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм , 1200×600 мм

толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм 1200×600 мм Возможна настройка размеров под габариты утеплителя

Гарантия на материал

Качество: получена вся необходимая документация

По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108, 105

Телефоны для справок: (3852)−58−00−16, 8 (906) 960-31-40

Эл.почта : j-77@yandex.ru

Инстаграм: @gibkiikamenitermo