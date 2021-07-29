Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Компания « ЮТА », официальный представитель Novak Technology, запустила на территории Алтайского края производство уникального инновационного материала (гибкий камень) для строительства (наружная и внутренняя отделка), ландшафтного дизайна и дизайнерских изделий.

Гибкий камень и термопанели представляют собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Преимущества гибкого камня

Гибкий камень не выделяет в воздух хим. элементы поэтому может применяться для отделки жилых и рабочих помещений.

Отделка любых поверхностей: мебель , светильники , кухонные фартуки , полы , камины и другое.

светильники кухонные фартуки полы камины и другое. Отделка жилых комнат и балконов.

Отделка ванных комнат и душевых.

Гибкий камень — новинка в строительном бизнесе. Источник фото: компания «ЮТА»

Плюсы гибкого камня

Имитация натурального камня.

Возможность сымитировать практически любой классический материал.

Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень.

Высокое качество.

Большой выбор доработок: гидрофобизация камня , нанесение фресок , придание эффекта мокрого камня.

нанесение фресок придание эффекта мокрого камня. Простота монтажа: клеится на стену как обои.

Плюсы термопанелей из гибкого камня

Высокое качество.

Любой утеплитель ТП.

Простота монтажа ТП.

Минимальный брак при монтаже.

Возможность отделки цоколя.

Устойчивость к ультрафиолету.

Возможность сделать весь фасад под монолитный камень.

Различные доп. покрытия ( рисунки , гидрофобизация , «мокрый камень» и т. д.).

Гибкий камень — новинка в строительном бизнесе. Источник фото: компания «ЮТА»

Доступная цена

Термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.

Долговечность

Срок эксплуатации не менее 50 лет.

Большой выбор цветов

Компания предлагает большой выбор рисунков , а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.

Палитра. ООО «ЮТА»

Материал обладает ВАУ!-эффектом

Внешний вид привлекает взгляд.

Технические характеристики

Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм , 1200×600 мм.

1200×600 мм. Возможен выпуск по размерам заказчика.

Возможные размеры выпуска термопанелей ( толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм , 1200×600 мм.

толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм 1200×600 мм. Возможна настройка размеров под габариты утеплителя.

Гарантия на материал.

Качество: получена вся необходимая документация.

Компания «ЮТА» ищет партнеров для продвижения продукции компании в г. Бийск , Рубцовск , Заринск , Алейск , Славгород и др.

По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108, 105

Телефоны для справок: (3852)−58−00−16, 8 (906) 960-31-40

Эл.почта : j-77@yandex.ru

Инстаграм: @gibkiikamenitermo