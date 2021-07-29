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Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Компания «ЮТА», официальный представитель Novak Technology, запустила на территории Алтайского края производство уникального инновационного материала (гибкий камень) для строительства (наружная и внутренняя отделка), ландшафтного дизайна и дизайнерских изделий.

Гибкий камень - новинка в строительном бизнесе.
Гибкий камень - новинка в строительном бизнесе.
Источник фото: компания «ЮТА»

Гибкий камень и термопанели представляют собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.

Преимущества гибкого камня

Гибкий камень не выделяет в воздух хим. элементы поэтому может применяться для отделки жилых и рабочих помещений.

  • Отделка любых поверхностей: мебель, светильники, кухонные фартуки, полы, камины и другое.
  • Отделка жилых комнат и балконов.
  • Отделка ванных комнат и душевых.
Гибкий камень - новинка в строительном бизнесе.
Гибкий камень — новинка в строительном бизнесе.
Источник фото: компания «ЮТА»

Плюсы гибкого камня

  • Имитация натурального камня.
  • Возможность сымитировать практически любой классический материал.
  • Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень.
  • Высокое качество.
  • Большой выбор доработок: гидрофобизация камня, нанесение фресок, придание эффекта мокрого камня.
  • Простота монтажа: клеится на стену как обои.

Плюсы термопанелей из гибкого камня

  • Высокое качество.
  • Любой утеплитель ТП.
  • Простота монтажа ТП.
  • Минимальный брак при монтаже.
  • Возможность отделки цоколя.
  • Устойчивость к ультрафиолету.
  • Возможность сделать весь фасад под монолитный камень.
  • Различные доп. покрытия (рисунки, гидрофобизация, «мокрый камень» и т. д.).
Гибкий камень - новинка в строительном бизнесе.
Гибкий камень — новинка в строительном бизнесе.
Источник фото: компания «ЮТА»

Доступная цена

  • Термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.

Долговечность

  • Срок эксплуатации не менее 50 лет.

Большой выбор цветов

  • Компания предлагает большой выбор рисунков, а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.
Палитра.
Палитра.
ООО «ЮТА»

Материал обладает ВАУ!-эффектом

  • Внешний вид привлекает взгляд.

Технические характеристики

  • Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм, 1200×600 мм.
  • Возможен выпуск по размерам заказчика.
  • Возможные размеры выпуска термопанелей (толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм, 1200×600 мм.
  • Возможна настройка размеров под габариты утеплителя.
  • Гарантия на материал.
  • Качество: получена вся необходимая документация.

Компания «ЮТА» ищет партнеров для продвижения продукции компании в г. Бийск, Рубцовск, Заринск, Алейск, Славгород и др.

По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108, 105

Телефоны для справок: (3852)−58−00−16, 8 (906) 960-31-40

Эл.почта : j-77@yandex.ru

Инстаграм: @gibkiikamenitermo

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