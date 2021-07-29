Производство гибкого камня в Алтайском крае. Новинка в строительном бизнесе

Гибкий камень и термопанели представляют собой мраморную или кварцевую окрашенную крошку, нанесенную либо на стеклоткань, либо на любой жесткий утеплитель: минеральная плита, пенопласт, экструдированный пенополистирол.
Преимущества гибкого камня
Гибкий камень не выделяет в воздух хим. элементы поэтому может применяться для отделки жилых и рабочих помещений.
- Отделка любых поверхностей: мебель, светильники, кухонные фартуки, полы, камины и другое.
- Отделка жилых комнат и балконов.
- Отделка ванных комнат и душевых.
Плюсы гибкого камня
- Имитация натурального камня.
- Возможность сымитировать практически любой классический материал.
- Бесшовный монтаж — стены выглядят как единый монолитный камень.
- Высокое качество.
- Большой выбор доработок: гидрофобизация камня, нанесение фресок, придание эффекта мокрого камня.
- Простота монтажа: клеится на стену как обои.
Плюсы термопанелей из гибкого камня
- Высокое качество.
- Любой утеплитель ТП.
- Простота монтажа ТП.
- Минимальный брак при монтаже.
- Возможность отделки цоколя.
- Устойчивость к ультрафиолету.
- Возможность сделать весь фасад под монолитный камень.
- Различные доп. покрытия (рисунки, гидрофобизация, «мокрый камень» и т. д.).
Доступная цена
- Термопанели с мраморным покрытием с монтажом стоят не дороже сайдинга или «мокрого» фасада.
Долговечность
- Срок эксплуатации не менее 50 лет.
Большой выбор цветов
- Компания предлагает большой выбор рисунков, а также есть возможность сделать эксклюзивный цвет.
Материал обладает ВАУ!-эффектом
- Внешний вид привлекает взгляд.
Технические характеристики
- Возможные размеры выпуска гибкого камня: 1000×500 мм, 1200×600 мм.
- Возможен выпуск по размерам заказчика.
- Возможные размеры выпуска термопанелей (толщина определяется утеплителем): 1000×500 мм, 1200×600 мм.
- Возможна настройка размеров под габариты утеплителя.
- Гарантия на материал.
- Качество: получена вся необходимая документация.
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По вопросам сотрудничества обращайтесь: г. Барнаул, ул. Кулагина, 7 г, офис 108, 105
Телефоны для справок: (3852)−58−00−16, 8 (906) 960-31-40
Эл.почта : j-77@yandex.ru
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