10 октября
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Потребитель

Производство виски и джина резко взлетело в России

Производство виски, джина и рома резко увеличилось в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

Виски. Алкоголь.
Виски. Алкоголь.
CC0

За три квартала этого года в РФ разлили 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки.

Это на 64,2% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

По словам эксперта, это может быть связано с уходом иностранных компаний. Рынок освободился для местных производителей.

Однако, как считают аналитики, отечественные бренды не смогут полностью заменить зарубежную продукцию.

Российский крепкий алкоголь представлен в средне-нижнем ценовом сегменте, а доминиканский ром и шотландский виски — в средне-верхнем.

Ранее стало известно, что продажи крепкого алкоголя резко упали в России.

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