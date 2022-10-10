Производство виски и джина резко взлетело в России

Производство виски, джина и рома резко увеличилось в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

За три квартала этого года в РФ разлили 5,12 млн дал рома, виски, джина, кальвадоса и виноградной водки.

Это на 64,2% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

По словам эксперта, это может быть связано с уходом иностранных компаний. Рынок освободился для местных производителей.

Однако, как считают аналитики, отечественные бренды не смогут полностью заменить зарубежную продукцию.

Российский крепкий алкоголь представлен в средне-нижнем ценовом сегменте, а доминиканский ром и шотландский виски — в средне-верхнем.

Ранее стало известно, что продажи крепкого алкоголя резко упали в России.