Прокуратура отменила чересчур завышенный тариф на отопление в Белокурихе

Прокуратура Алтайского края в суде оспорила введенный в Белокурихе тариф на тепловую энергию, который оказался незаконно завышенным, сообщает ведомство.

В прокуратуре подчеркнули, что действующее законодательство о ценообразовании в сфере теплоснабжения предусматривает ежегодное повышение тарифов на отопление.

Такой возможностью 1 июля 2019 года воспользовалась «Теплоцентраль г. Белокуриха». Однако рост тарифа для потребителей при этом превысил 10%, что привело к многочисленным жалобам.

Была проведена проверка экономической обоснованности тарифа, расчет которого проводило управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.

Проверка показала, что в состав тарифа включили затраты компании «на работы и услуги, выполняемые сторонними организациями, на приобретение малоценных основных средств, на нормативную прибыль».

Причем отсутствовало экономическое обоснование такого шага.

Прокуратура направила в Алтайский краевой суд административное исковое заявление о признании решения по тарифу недействующим. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.