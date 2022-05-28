Прокуратура заставила алтайские магазины снизить цены на масло, яйца, муку, сахар и рис

Прокуратура Алтайского края повлияла на ритейл и цены в магазинах нескольких торговых сетей снизились. Но только на самые значимые товары.

С январь по апрель проверили более 200 сельхозтоваропроизводителей, предприятий переработки и торговли.

По фактам повышения цен на социально значимые продукты питания прокуроры выдали предостережения директорам 141 предприятия о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, заключения ценовых сговоров и создания искусственного дефицита товаров.

В сетевых магазинах снизились цены на масло сливочное, яйца куриные, муку пшеничную, сахар и рис, уверяют в ведомстве.

«Указанное позволило избежать негативных последствий на продуктовом рынке края. Дефицита, ажиотажного спроса на отдельные продукты в торговых предприятиях края не наблюдается. Товарные запасы обеспечивают потребность в продовольственных товарах на 2 — 53 дня, непродовольственных — на 20−75 дней», — сообщили в краевой прокуратуре.

Анализ статистики свидетельствует о стабилизации цен на продукты в крае. Алтайкрайстат зафиксировал снижение цен на 28,3% на капусту белокочанную, на 18,5% на яйца, на 3,4% на сахар и на 3,8% на репчатый лук.