Простая экология. «Пятёрочка» представила коллекцию товаров из переработанного пластика

В торговой сети «Пятёрочка» стартовала новая накопительная акция «Экология проще, чем кажется». В ее рамках гостям предлагается скидка до 90% на коллекцию предметов и аксессуаров, содержащих переработанный пластик. В коллекцию вошли сумки, чехлы для ноутбука и документов, контейнеры и бутылки для воды бренда Re-Generation.

Всего — семь аксессуаров и товаров для спорта, отдыха, а также экологичного образа жизни: рюкзак, сумка для ноутбука и документов, сумка-трансформер, поясная сумка, бутылка для напитков и контейнеры для продуктов с крышкой объемом 0,5 и 1 литров.

Аксессуары изготовлены с чуткой заботой об окружающей среде из экологически чистых переработанных материалов.

В частности, ткань для сумок создана из стопроцентно переработанного термопластика (PET). Для изготовления, например, одного рюкзака понадобилось 20 использованных пластиковых бутылок.

Пластик. СС0

Использовалась следующая технология: тару измельчили, расплавили, а из полученной жидкости вытянули нити. Из получившегося волокна спряли прочный, износостойкий материал. К подкладке каждой сумки вшита бирка, где указано, сколько пластиковых бутылок пошли в дело, а не были отправлены на свалку.

Как получить скидку на приглянувшийся аксессуар? В период с 4 по 23 августа нужно совершать покупки в любом магазине сети «Пятёрочка» с применением «Выручай-карты». За каждые 200 рублей в чеке на нее будут начисляться электронные наклейки. Их можно обменять на скидку.

Напомним, общий баланс наклеек всегда отражается в личном кабинете в мобильном приложении «Пятёрочка» и в чеке. Накопленными наклейками также можно делиться с родственниками и друзьями. Собрать нужное количество можно быстрее: за покупку определенных товаров, отмеченных на полках специальными стопперами, начисляются дополнительные наклейки.

Кстати, лицом новой акции стала Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова). Певица принимает активное участие в экологических форумах и проектах, поддерживает принципы экопотребления и «зеленые» технологии.

В поддержку кампании был снят видеоролик для ТВ и digital, в котором Наталья обращает особое внимание зрителей на то, какое огромное количество пластика люди используют в повседневной жизни. Она особо подчеркивает, что переработка — это важный элемент бережного отношения к природе.

В рамках акции также был разработан специальный сайт https://ecology.5ka.ru. Здесь размещена подробная информация о проекте, а также собраны короткие видеоуроки по экологии, которые обучают раздельному сбору пластика, бумаги, стекла, металла.

В роликах наглядно показано, как привычка правильно сортировать мусор делает наш мир. Около 90% бытовых отходов можно перерабатывать вторично, снижая объем отходов на полигонах.

Раздельный сбор мусора , контейнеры. Stolbovsky/commons.wikimedia.org/CC BY-SA 3.0

Уроки знакомят с маркировкой основных типов пластика, которые можно сдавать во вторсырье, а также напоминают о том, что макулатуру, стекло и металл также можно использовать повторно для изготовления новых вещей.

Важно, что такие несложные действия каждого человека могут стать большим вкладом в общее движение по защите экологии.

Михаил Ярцев,

директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка»: