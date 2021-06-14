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Прости, Вадим Петрович. Алтайский бизнес-омбудсмен нашел очень вкусный квас и лимонад
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Прости, Вадим Петрович. Алтайский бизнес-омбудсмен нашел очень вкусный квас и лимонад

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрей Осипов признался, что открыл для себя самые вкусные марки кваса и лимонада. И произошло это в Шипуновском районе, где бизнес-омбудсмен проводил встречу с местными предпринимателями.

Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае,
Андрей Осипов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае,
Анна Зайкова.

О своей находке Андрей Осипов весьма эмоционально поделился на своей страничке в Instagram. Причем в шутку он обратился к гендиректору завода «Бочкари» Вадиму Смагину, где тоже умеют производить качественные напитки.

Морсы, лимонады и квас индивидуального предпринимателя из Шипуновского района Натальи Сухотериной уполномоченный с юмором оценил несколько выше бочкаревской продукции.

Андрей Осипов,
бизнес-омбудсмен Алтайского края:

Посетили маленькое, но гордое предприятие по выпуску натуральных морсов, кваса, лимонадов и пива индивидуального предпринимателя Натальи Сухотериной. Все действительно натуральное и вкусное. Дегустацию проводили только безалкогольных напитков. А домашний квас какой! Прости, Вадим Петрович Смагин. Не удержался, после дегустации купил по упаковке кваса, облепихового и клюквенного морсов. И себе качественный продукт, и «отечественному производителю» доход.

Вместе с тем, Андрей Осипов поднял в этом сообщении и давно известную проблему всех малых производителей — их продукция практически не попадает в крупные торговые сети. Об этом в частности шла речь и на недавнем конгрессе предпринимателей Алтайского края. Руководители бизнес-объединений обратились тогда к губернатору Виктору Томенко с просьбой преодолевать такую неконкурентную среду.

Андрей Осипов подчеркнул, что возлагает большие надежды на приезд 20 июня в Барнаул топ-менеджеров кранодарской сети «Магнит». И тогда, по мнению бизнес-омбудсмена, есть шансы, что продукция Натальи Сухотериной начнет появляться и в барнаульских магазинах.

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