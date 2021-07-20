20 июля 22°C
﻿
Потребитель
9

Простой способ передать показания счётчика за свет от «Алтайэнергосбыта»

Сегодня «Алтайэнергосбыт» предлагает своим клиентам 8 способов передать показания прибора учёта электроэнергии.

Передача показаний приборов учета.
Передача показаний приборов учета.
Фото «Алтайэнергосбыта»

Особым удобством отличается «Личный кабинет клиента». Он доступен на официальном сайте компании (https://lkfl.altaiensb.com/) и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay.

Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить 5 минут на регистрацию.

Есть способ ещё легче — сервис «Передача показаний приборов учёта». Для передачи данных зайдите в любом браузере на ПК или смартфоне на сайте «Алтайэнергосбыта» (https://altaiensb.com/) и в оранжевой рамке нажмите кнопку с названием сервиса.

После этого введите лицевой счёт, показания и нажмите кнопку «Отправить».

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством, абонент вправе до 25-го числа текущего месяца передавать показания счётчика.

Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Приём показаний приборов учёта».

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость