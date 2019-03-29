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Против правил — гораздо дороже. Сельчанин заплатил за два месяца потребления электроэнергии 30 тысяч рублей

Как можно за два месяца заплатить за электроснабжение обычного сельского дома больше 30-ти тысяч рублей? Ответ знает житель села Красный Яр Шипуновского района, который решил попользоваться благами цивилизации в обход прибора учета. Причем самым незатейливым способом — распилив заводской пломбировочный винт и отключив катушку напряжения электросчетчика.

Очередной визит специалистов Шипуновского РЭС филиала «Алтайэнерго» для него оказался неожиданным. В оправдание нарушитель пытался сказать, что не знал о распиле винта и нарушении в работе счетчика, кто это сделал, не представляет. Поскольку следов присутствия потусторонних сил в доме энергетики не обнаружили, отвечать придется хозяину. В итоге семейный бюджет сельчанина уменьшился на сумму, во много раз превышающую плату за законное потребление электроэнергии. Ведь в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг по электроснабжению нормативное потребление за месяц увеличивается в 10 раз при несанкционированном вмешательстве в работу прибора учёта.

Филиал «Алтайэнерго» напоминает: вмешательство в работу электросетевого комплекса опасно для жизни, здоровья и бюджета. О случаях самовольного подключения к линиям электропередачи, о фактах незаконного потребления энергоресурсов, о повреждениях или неисправности приборов учета можно сообщить по телефону бесплатной горячей линии: 8 800 1000 380 или в ближайшее территориальное подразделение филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Алтайэнерго».

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