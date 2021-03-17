Против вирусов. Где выгодно купить рециркулятор для обеззараживания воздуха?

«Алтайэнергосбыт» предлагает сохранять здоровье, обеззараживая воздух от вирусов с помощью рециркулятора.
5 очевидных преимуществ таких приборов:
- Эффективно очищают помещение от вирусов и микробов;
- Обеззараживание происходит внутри корпуса;
- Безвреден для людей и животных;
- Малое энергопотребление;
- Простое управление.
Приобрести рециркуляторы по привлекательной цене можно в офисах обслуживания АО «Алтайэнергосбыт» во всех городах и районах в Алтайском крае и Республике Алтай, а также в интернет-магазине компании.
АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122