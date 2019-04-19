Провалы и волны. Как выглядят территории Барнаула, благоустроенные в прошлом году

В 2019 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Барнауле планируется потратить 300 млн рублей на благоустройство. Существенная часть денег пойдет на замену старого асфальта тротуарной плиткой, установку скамеек, урн и фонарей. Altapress.ru вместе с экспертом завода « ЖБИ Сибири » оценили, как выглядят уже отремонтированные участки, чтобы понять, какими будут новые проекты.

Какие проблемы?

Сразу после того, как сошел снег, горожане и даже мэр города Сергей Дугин побывали на новой набережной Оби, в Нагорном парке, на пешеходной улице Мало-Тобольской, пр. Ленина, ул. Молодежной. Эти и некоторые другие участки благоустраивали в 2017 и 2018 годах. Зима вскрыла недочеты работ, показала, где использованы некачественные материалы.

На лестнице в Нагорный парк раскололась часть керамической плитки ступеней, фонари и перила во многих местах покрылись ржавчиной, в воздухе повисли некоторые ограждения, асфальт террас горы по-прежнему трескается. За зиму появились трещины на некоторых урнах, пострадал фонтан на ул. Молодежной.

Нарекания вызвали несколько тротуаров: в некоторых местах в Нагорном парке, на пр. Ленина и Мало-Тобольской бетонная плитка провалилась, отступила от бордюра, пошла волнами или имеет сколы.

Данил Гильмияров,

начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:

Почти все проблемы новых тротуаров и площадей связаны с особенностью участка и укладкой плитки, а не ее качеством. Часто провалы появляются, тем, где близко соседство с водой (например, рядом есть река) и в течение года-двух грунт дает усадку. Если основание подготовлено качественно, то усадка минимальная, незаметна без специальных замеров. Такую проблему легко исправить, так как тротуарная плитка ремонтопригодна. Что мы и видим в Нагорном парке.

Еще горожане замечают, что некоторые плитки имеют сколы — они появились во время уборки снега и льда там.

Как выглядят территории Барнаула , благоустроенные в прошлом году. Анна Зайкова.

Данил Гильмияров,

начальник лаборатории «ЖБИ Сибири»:

Если мы имеем дело с тротуарной плиткой «ЖБИ Сибири», то она соответствует требованиям ГОСТ. Ее прочность соответствует нагрузке 400 кг на квадратный сантиметр, истираемость составляет не более 0,2 г на квадратный сантиметр, что соответствует самой высокой марке G1, но это не исключает возникновение дефектов от ненадлежащего ухода. При этом следует отметить, что возникновение сколов не влияет на эксплуатационные характеристики изделий, посмотрите на площадь у стадиона Динамо. Это один из первых объектов мощения тротуарной плитки «Алом» — ему 18 лет.

Что получит город?

В Алтайском крае продолжает действовать федеральная программа «Формирование комфортной городской среды», рассчитанная до 2022 года. В этом году города получат в общей сложности 760 млн рублей. Из них 300 млн — Барнаул. Администрация города уже определила дворы и общественные территории для благоустройства.

Анна Алымова,

пресс-секретарь «ЖБИ Сибири»:

Конечно, мы хотим, чтобы город становился комфортным и уютным. Сейчас мэрия определила подрядчика для проектирования благоустройства аллеи на улице Георгия Исакова и площади на Панфиловцев. Надеюсь, что разработчики найдут оптимальное соотношение зон мощения и зеленых участков, а также обратят внимание на плитку из новых коллекций. Посмотрите, как заиграла ул. Молодежная, когда к серой плитке добавили цветную.

Как выглядят территории Барнаула , благоустроенные в прошлом году. Анна Зайкова.

Администрация города рассчитывает начать работы по благоустройству дворов и общественных пространств в июне, а закончить в октябре-ноябре. В этот период можно подготовить качественное основание для укладки плитки, чтобы добиться долговечного покрытия, отмечают в «ЖБИ Сибири».