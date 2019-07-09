Провайдер «Сибирские сети» предлагает современное оборудование для вашего интернета и ТВ: роутеры и ТВ-приставки

Трудно представить человека, который не знает, что такое Wi-Fi роутеры . Это устройства для раздачи интернета сразу на несколько устройств с помощью сетей Wi-fi. Если вы хотите пользоваться интернетом более чем с 1 устройства, то роутер вам необходим.

На что стоит обратить внимания при выборе роутера? На диапазонность Wi-fi роутера. Стандартные роутеры 1-но диапазонные. Они работают на частоте 2,4 Ггр. Большинство техники работает на этой частоте. И что же это значит для обычного пользователя? То, что периодически интернет может «тормозить» и «зависать», т.к. данная частота занята. Это как основная дорога в час пик.

А есть и 2-х диапазонные роутеры. Они могут работать как на основной частоте 2,4Ггр, так и на частоте 5 Ггр. И что же это значит для нас, пользователей интернета? А это значит, что любую «пробку» в интернете мы можем «объехать по запасной трассе».

Второе оборудование, на которое хочется обратить внимание — приставка для телевизора.

ТВ-приставки позволяют сделать из вашего телевизора современный медиацентр, способный подключаться к интернету, транслировать видео онлайн и использовать все возможности современного цифрового телевидения. Данная приставка из любого телевизора сделает современный, прокаченный SMART TV. Основная задача приставки дарить комфорт и радость.

На оборудования предусмотрен тестовый период — 10 дней, чтобы вы убедились в качестве оборудования и попробовали все функции приставки.

Для удобства предусмотрено несколько способов приобретения оборудования. Вы можете сделать разовый платеж или воспользоваться рассрочкой*, а также возможно оформить аренду.

С настройкой и подключением всего оборудования вам абсолютно бесплатно помогут технические специалисты компании «Сибирские сети».

Подключение к услугам провайдера «Сибирские сети» возможно при наличии технической возможности, подробности по телефону или на сайте компании sibset.ru

Компания «Сибирские сети» Абонентский отдел в г. Барнаул:

ул. П. Сухова, 2-в. Телефон: 8 (3852) 257−257 Сайт компании: sibset.ru

*рассрочку предоставляет ООО «Сибирские сети»