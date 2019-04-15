Провайдер ТТК может перестать обслуживать абонентов в многоквартирных домах

В проекте стратегии развития ТТК до 2025 года предусмотрена продажа бизнеса по обслуживанию абонентов на массовом рынке. Оператор будет работать только с бизнес-клиентами. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

ТТК является дочерней компанией РЖД. Информация о новой стратегии оператора и отказе от обслуживания частных клиентов содержится в письме гендиректора РЖД Олега Белозерова председателю совета директоров РЖД вице-премьеру Максиму Акимову, копия которого оказалась в распоряжении «Коммерсанта».

Бизнес ТТК на массовом рынке в стратегии, описанной в этом письме, оценивается в 9−11 млрд рублей. В РЖД от комментариев отказались, а в ТТК сообщили «Коммерсанту», что в компании нет утвержденной стратегии до 2025 года.

В Алтайском крае ТТК работает с 2009 года. У оператора есть сети и абонентская база в Барнауле, Бийске, Алейске, Новоалтайске, Кулунде, Славгороде, Яровом, Заринске. Доля провайдера в крае и Барнауле на массовом рынке составляет порядка 20%.

По мнению Константина Анкилова, гендиректора «ТМТ Консалтинг», актив может быть интересен крупным игрокам для увеличения рыночной доли там, где ТТК занимает заметную часть локального рынка, и Барнаул относится к таким городам.

Аналитик «Райффайзенбанка» Сергея Либин считает, что вряд ли бизнес ТТК на массовом рынке заинтересует кого-то из операторов целиком. Наиболее активно покупает небольших региональных провайдеров сейчас «ЭР-Телеком» («Дом.ru»).

Чем известен провайдер ТТК

ТТК — один из крупнейших в России интернет-провайдеров. По итогам 2018 года он занимал пятое место на российском рынке широкополосного доступа в интернет по размеру абонентской базы среди физических лиц после «Ростелекома», «ЭР-Телекома», МТС и «Вымпелкома» (данные «ТМТ Консалтинг»).

Активная абонентская база ШПД-сегмента группы компаний ТТК в 2018 году составила 901 тыс. домохозяйств, а в сегменте платного ТВ — 413 тыс. Средняя выручка на пользователя (ARPU) у ШПД-абонентов составляла 369 рублей. в месяц, а у ТВ-абонентов — 115 рублей.