Проверен временем, рекомендован людьми: новосибирский завод разыгрывает полезные подарки для дома и сада

Четверть века «СИБИТ» помогает сибирякам строить собственные дома. Завод производит теплый, прочный и долговечный строительный материал (стеновые блоки, панели перекрытий, перемычки), а технические специалисты компании становятся вашими персональными консультантами. Журналист побывал на заводе и узнал о качестве материалов, сервисах и предстоящем юбилее завода.

Компания «СИБИТ» заявляет, что ответственно относится к мнению своих клиентов, открыто взаимодействует с покупателями и партнерами, прислушивается к ним и меняется в лучшую сторону. На свой 25-й день рождения «СИБИТ» устроил розыгрыш, где главное условие к участникам — оставить честный отзыв о материалах и сервисах завода. Все отзывы без исключения размещаются на открытых и общедоступных интернет ресурсах.

Розыгрыш проводится среди всех покупателей материалов «СИБИТ». Среди тех, кто уже построил свой дом, гараж или баню, а также среди тех, кто только приступил к строительству. Разыгрываются набор садовой мебели, камин, барбекю, робот-пылесос и другие ценные вещи для дома и сада.

Есть два варианта участия: Снять видеоотзыв , разместить его на своей странице в социальной сети «Вконтакте» или загрузить видеоотзыв в любой файлообменник. Оставить письменный отзыв с фотографиями своего дома , гаража или бани на Flamp. Продублировать текст в отзывах о заводе «Сибит» на сайтах yandex.ru и google.com. А затем заполнить форму участника розыгрыша, к которой необходимо прикрепить ссылку на отзыв.

Каждому участнику будет присвоен персональный номер, итоги подведут в прямом эфире на ютуб-канале компании 28 октября в 14:00. Результаты розыгрыша «СИБИТ» опубликует на своем сайте. Дополнительно будет выбран «самый лучший отзыв», по мнению сотрудников завода.

Новосибирский завод разыгрывает полезные подарки для дома и сада. Фото: архив компании «СИБИТ»

Розыгрыш может сыграть злую шутку, если у завода много недовольных клиентов. Чтобы узнать, откуда такая самоуверенность, журналист решил побывать на заводе и записался на экскурсию на сайте.

На экскурсии завод показывает, как производит автоклавный газобетон, который не боится воды, потому что состоит из водонерастворимого минерала. Поэтому «СИБИТ» — долговечный материал, который не горит и не гниет. Из этих газобетонных блоков можно строить несущие стены домов до 5 этажей.

Несколько раз в «СИБИТ» обращались клиенты, которые просили сделать расчет для строительства круглого дома. Последний раз такое было в прошлом году. С точки зрения теплотехники такая форма дома — экономичный вариант. Когда нет углов, тепло сохраняется лучше, — рассказывает экскурсовод.

«СИБИТ» поставлял материал на строительство космодрома «Восточный», зданий на острове Русский, Троице-Владимирского собора в г. Новосибирске, нового учебного корпуса Новосибирского Государственного Университета и новосибирского Технопарка, где использовали эксклюзивный газобетон плотностью D700.

Ученые Академгородка обращались в «СИБИТ» для расчета газобетона, который они хотели использовать в сушильных камерах. Нужен был негорючий материл, поэтому «СИБИТ» подходил идеально.

Клиенты у нас разные, но мы решаем задачу каждого, — продолжает экскурсовод. — Однажды один из наших клиентов сделал из блоков СИБИТА печь и плавил в ней алюминий для производства закладных элементов, которые использовались при строительстве его дома.

Новосибирский завод разыгрывает полезные подарки для дома и сада. Фото: архив компании «СИБИТ»

Главное в процессе производства автоклавного газобетона — организовать жесткий лабораторный контроль входящего сырья и всех этапов производства. На заводе строго следят за этим. Поэтому «СИБИТ» с уверенностью можно назвать надежным материалом, который производится по проверенной временем технологии.

Экскурсовод рассказал и о бесплатных услугах компании: «Если вы только решили строить дом, наш завод приглашает вас пройти бесплатное обучение в школе „СИБИТ“, где проводятся лекции и мастер-классы по работе с автоклавным газобетоном. Для жителей Алтайского края школы проводятся на базе официальных дилеров завода. Можно учиться и онлайн».

Новосибирский завод разыгрывает полезные подарки для дома и сада. Фото: архив компании «СИБИТ»

Для тех, кто приобрел материал «СИБИТ» на заводе или у официального дилера, доступны бесплатные консультации технического специалиста. Он поможет оптимизировать проектные решения, расскажет о возможной замене материалов и конструкций, помогает подобрать перемычки и сделать раскладку панелей из газобетона.

Новосибирский завод разыгрывает полезные подарки для дома и сада. Фото: архив компании «СИБИТ»

Экскурсия закончилась, и несколько участников попросили записать их на бесплатную консультацию. Для жителей г. Новосибирска возможен выезд специалиста непосредственно на объект. Для других регионов доступны заочные консультации в режиме онлайн или по телефону.

Придраться не к чему: «СИБИТ» — технологичный материал, который за 25 лет проверен временем. А рекомендован ли он людьми? Любой из вас может узнать из отзывов участников розыгрыша в социальных сетях и на сайтах flamp.ru, yandex.ru и google.com.

Организатор акции: Акционерное общество «Главновосибирскстрой». 630091, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Каменская, дом 64а. ИНН 5406109142. КПП 540601001. Срок подачи заявки: с 14.00 16.09.2019 г. по 23.59 27.09.2019 г. Подведение итогов: 28.10.2019 г. в 14.00. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.