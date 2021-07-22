Поставщик бытовой химии: критерии выбора

Критерии выбора поставщика
При выборе поставщика бытовой химии многие в качестве основного ориентира руководствуются исключительно ценовой политикой компании. Такой подход нередко приводит к не очень приятным результатам. Выбирая компанию для сотрудничества в области оптовых закупок, стоит обратить свое внимание также на следующие моменты:
- сотрудничество поставщика с компаниями разного уровня;
- минимальную сумму оптовой закупки;
- наличие у товара необходимых сертификатов;
- ценовую политику поставщика;
- возможность наличной или безналичной оплаты;
- условия для постоянных клиентов;
- организацию и область доставки.
Чтобы убедиться в качестве продукции, компания «Сияние Чистоты» предлагает совершить пробную закупку. При отсутствии нужного товара в ассортименте всегда возможна поставка под конкретный запрос.
Качество продукции
Приобретая стиральные порошки оптом, важно быть уверенным не только в эффективности, но и безопасности продукции. Изучение состава может помочь в данной ситуации, но большее доверие вызывает наличие у поставщика соответствующей документации и сертификатов качества.
В каталоге компании «Сияние чистоты» представлены средства для мытья посуды оптом ведущих зарубежных и российских производителей по самым гуманным ценам. Чем больше объем закупки, тем меньше стоимость единицы товара. Это является важным для большинства покупателей.
Организация доставки
Не менее важна и доставка товара. В регионе компания «Сияние чистоты» доставляет продукцию собственным автотранспортом различной вместительности. Также доступен самовывоз со склада вблизи офиса. В регионы России и государства СНГ доставка происходит с помощью транспортных компаний согласно их тарифам. Нужен большой объем хозяйственных товаров и бытовой химии? Выбор очевиден.