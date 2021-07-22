Поставщик бытовой химии: критерии выбора

Оптовая закупка бытовой химии для розничных продавцов, владельцев малого и большого бизнеса — задача сложная, но разрешимая. Чтобы не тратить время на постоянные поиски выгодных цен, изучение описаний товаров для выбора качественной продукции, нужно найти своего идеального поставщика. Например, компания «Сияние Чистоты» работает в этой области более 20 лет, являясь официальным дистрибьютором многих мировых производителей. Разнообразие ассортимента можно изучить на сайте https://www.bytovaya-himiya.ru/ . Всегда в наличии более 10 тысяч наименований товаров, что позволяет осуществлять покупку всего необходимого в одном месте.

Критерии выбора поставщика

При выборе поставщика бытовой химии многие в качестве основного ориентира руководствуются исключительно ценовой политикой компании. Такой подход нередко приводит к не очень приятным результатам. Выбирая компанию для сотрудничества в области оптовых закупок, стоит обратить свое внимание также на следующие моменты:

сотрудничество поставщика с компаниями разного уровня;

минимальную сумму оптовой закупки;

наличие у товара необходимых сертификатов;

ценовую политику поставщика;

возможность наличной или безналичной оплаты;

условия для постоянных клиентов;

организацию и область доставки.

Чтобы убедиться в качестве продукции, компания «Сияние Чистоты» предлагает совершить пробную закупку. При отсутствии нужного товара в ассортименте всегда возможна поставка под конкретный запрос.

Качество продукции

Приобретая стиральные порошки оптом, важно быть уверенным не только в эффективности, но и безопасности продукции. Изучение состава может помочь в данной ситуации, но большее доверие вызывает наличие у поставщика соответствующей документации и сертификатов качества.

В каталоге компании «Сияние чистоты» представлены средства для мытья посуды оптом ведущих зарубежных и российских производителей по самым гуманным ценам. Чем больше объем закупки, тем меньше стоимость единицы товара. Это является важным для большинства покупателей.

Организация доставки

Не менее важна и доставка товара. В регионе компания «Сияние чистоты» доставляет продукцию собственным автотранспортом различной вместительности. Также доступен самовывоз со склада вблизи офиса. В регионы России и государства СНГ доставка происходит с помощью транспортных компаний согласно их тарифам. Нужен большой объем хозяйственных товаров и бытовой химии? Выбор очевиден.

ООО «Экспортбытхим»