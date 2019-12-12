Проверка слухов. Когда и насколько повысится тариф на отопление в Барнауле

Александр Катнов подписал решение за № 436 5 декабря 2019 года. В документе указано: индикативный предельный уровень цены на тепловую энергию с 1 января по 31 декабря 2020 года составит для потребителей «Барнаульской генерации» 2833,37 рублей за гигакалорию.
В ТСЖ пришли к выводу: с 1 января тариф на отопление в Барнауле повысится на 33%. Верный ли это вывод? Нет, неверный.
Не будет. «Индикативные цены не подлежат прямому применению при расчетах с потребителями», — пояснили в управлении по тарифам. То есть платежи граждан не будут рассчитываться по цене, утвержденной решением № 436.
Указанная в решении цена — это верхний предел, перепрыгнуть через него нельзя. «Цена на тепловую энергию в Барнауле достигнет индикативной предельной цены, установленной решением № 436, через 10 лет (начиная с 2020 года)», — также рассказали в управлении.
Это значит, что указанная в решении цена — 2833,37 рублей — уровень, который будет достигнут через 10 лет.
По данным на 12 декабря решение об этом не принято. Но информация для того, чтобы составить представление. имеется. Вот что удалось узнать altapress.ru.
- В 2020 году цена повысится на уровень инфляции плюс 2% к сегодняшнему тарифу — то есть, по предварительным данным, на 5%.
- Точная цена станет известна после того, когда энергокомпания «Барнаульская генерация» подпишет с администрацией Барнаула соглашение. На сегодня оно не подписано.
- Ориентировочно это будет 1998 рублей за «гигу», сообщили altapress.ru в СГК.
- Рост произойдет не с 1 января.
То, что наделавший шуму документ вступает в силу с 1 января 2020 года, не должно вводить в заблуждение.
Увеличение на ориентировочные 5% произойдет только с 1 июля 2020 года, заверили в «Сибирской генерирующей компании» (в которую входит «Барнаульская генерация»). Эту же информацию подтвердили и в управлении края по тарифам.
В первом полугодии 2020 года клиенты «Барнаульской генерации» будут оплачивать потребление по 1897,98 рублей за 1 гигакалорию. То есть по тому же тарифу, по которому они заплатили, скажем, за октябрь и ноябрь 2019 года.
Как было раньше? Управление утверждало тариф на предстоящий год, по которому жильцы и другие потребители оплачивали тепловую энергию.
Как стало сейчас? 3 августа 2019 года постановлением правительства РФ Барнаул отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Теперь применяется новая модель формирования цены. Устанавливается индикативная предельная цена тепловой энергии, которая будет достигнута через 10 лет.
Затем губернатор утвердит график, по которому в течение 10 лет цена на тепловую энергию будет поэтапно повышаться до индикативной предельной.
Новая модель нужна для того, чтобы обеспечить инвестору (СГК) стабильные условия для вложения средств в обновление теплосетей (7,8 млрд рублей на 10 лет). Это позволит СГК со временем окупить инвестиции. Прежний механизм такой возможности не давал.
По предварительным расчетам СГК, сумма, которую платит квартира площадью 45 кв. метров за отопление и горячую воду, увеличится на 370 рублей в год. Рост будет более ощутим зимой (около 70 рублей в месяц).
Не сразу, но в ближайшие несколько лет это приведет к сокращению нарушений в теплосетевом комплексе и уменьшению отключений отопления зимой.
График поэтапного равномерного доведения цены на тепловую энергию до индикативного предельного уровня (установленного решением № 436) на 2020−2029 годы будет утвержден указом губернатора Алтайского края.
Указ находится на утверждении.
Не совсем так, считают в СГК. Цену на продукцию — тепловую энергию — устанавливают не энергетики произвольно и самостоятельно.
Регулирующий орган — управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов — утвердил верхний предел: индикативную предельную цену. Превысить ее нельзя — это тоже способ регулирования.
После утверждения графика будет установлен предельный уровень цены для каждого этапа. Это планка, которую фактическая цена, по которой будут платить потребители, тоже не должна перепрыгнуть. Этот предельный уровень тоже утвердит управление по тарифам.
СГК в Барнауле обеспечивает теплом 96% жителей.