Проверка слухов. Когда и насколько повысится тариф на отопление в Барнауле

2 Будет ли в 2020 году применяться цена из решения № 436?

Не будет. «Индикативные цены не подлежат прямому применению при расчетах с потребителями», — пояснили в управлении по тарифам. То есть платежи граждан не будут рассчитываться по цене, утвержденной решением № 436.

Указанная в решении цена — это верхний предел, перепрыгнуть через него нельзя. «Цена на тепловую энергию в Барнауле достигнет индикативной предельной цены, установленной решением № 436, через 10 лет (начиная с 2020 года)», — также рассказали в управлении.

Это значит, что указанная в решении цена — 2833,37 рублей — уровень, который будет достигнут через 10 лет.