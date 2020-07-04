Проверка слухов. Правда ли, что в одном из городов Алтая резко повысился тариф на тепловую энергию

Путаницу вызвало то, что цены на тепло на 2020 год в Рубцовске фигурируют в трех разных документах. Их приняли в связи с переходом на новую модель формирования цены на тепло.
Вопрос: какой же документ используют при расчете платы за тепло для населения? Ответ дала администрация Рубцовска. Фактическая цена определена письмом «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» от 13 января 2020 года.
В нем цена с 1 июля 2020 года составляет 2187,40 рублей за гигакалорию. Это примерно на 64 рубля больше, чем до 1 июля (2123,69 рублей). Или на 3%. Ее и нужно применять в расчетах.
Между тем, жители Рубцовска стали возмущаться тем, что цена гигакалории увеличилась сразу на 200 рублей — до 2353,67 рублей. Такую цену они отыскали в решении краевого управления по тарифам за № 354 (от 13 ноября 2019 года), где указана «предельная цена на 2020 год».
Сразу поясняем: да, эти циферки там фигурируют, но этим решением установлены рамки, в которые должна уложиться фактическая цена на этот год — от 1961,39 до 2353,67 рублей. Как видим, фактическая цена (2187,40 рублей) в эти рамки уложилась.
На правовом портале вам может попасться еще один документ, в котором фигурирует тоже не очень понятный термин «предельная индикативная цена на 2020 года». Это решение управления по тарифам за № 353 от 13 ноября 2019 года. Там цена гигакалории еще больше. Но, пожалуйста, не пугайтесь.
Предельная индикативная цена рассчитана по формуле Минэнерго. Она может быть достигнута в 2028 году (хотя по факту может быть и меньше). Эта цена не подлежит непосредственному применению в расчетах здесь и сейчас.
По сути, это сегодняшний ориентир на 2028 год. Индикативная предельная цена, так же, как и фактическая, будет ежегодно индексироваться в соответствии с уровнем инфляции. Словом, она предельная, но не окончательная.
Установление предельных цен — способ регулирования цен при переходе на новую модель ценообразования в теплоснабжении (по методу альткотельной).
Без документа установить это ограничение не получается.
В общем, резюмируем: с 1 июля по 31 декабря цена тепловой энергии в Рубцовске составляет 2187,40 рублей за гигакалорию.