Проверка слухов. Правда ли, что в одном из городов Алтая резко повысился тариф на тепловую энергию

1 Из-за чего возникла тарифная путаница?

Путаницу вызвало то, что цены на тепло на 2020 год в Рубцовске фигурируют в трех разных документах. Их приняли в связи с переходом на новую модель формирования цены на тепло.

Вопрос: какой же документ используют при расчете платы за тепло для населения? Ответ дала администрация Рубцовска. Фактическая цена определена письмом «Рубцовского теплоэнергетического комплекса» от 13 января 2020 года.

В нем цена с 1 июля 2020 года составляет 2187,40 рублей за гигакалорию. Это примерно на 64 рубля больше, чем до 1 июля (2123,69 рублей). Или на 3%. Ее и нужно применять в расчетах.