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Проводников в поездах обязали стелить и собирать постельное белье пассажиров

Пассажиры не обязаны собирать постельное белье после путешествия на поезде, этим займутся проводники. Они же должны застилать постель по просьбе пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД), пишет ТАСС.

Поезд. Вокзал.
Поезд. Вокзал.
СС0

«Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? <…> Нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию», — пояснили в пресс-службе ФПК.

В компании добавили, что по просьбе пассажиров проводник также должен застилать постельное белье, но стоит учитывать, что в первую очередь помощь оказывается пассажирам с детьми, пожилым и людям с ограниченными физическими возможностями.

При этом в фирменных поездах перед отправлением с начальной станции проводники застилают постельное белье на верхних полках. Белье также застилается во всех вагонах СВ и люкс.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором пассажирка поезда отказалась самостоятельно собирать белье и повздорила по этой причине с проводницей, сообщила «Москва 24».

«Федеральная пассажирская компания» — дочерняя структура РЖД, занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в дальнем следовании. Парк компании состоит из 459 пар поездов и около 17,5 тыс. вагонов.

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