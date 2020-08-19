Прямая линия по подготовке Барнаула к зиме. 21 августа задай острый вопрос энергетику о «раскопках» в Барнауле

Второй год энергетики из Сибирской генерирующей компании перекладывают в Барнауле десятки километров труб, создавая неудобства масштабными раскопками, фонтанами и шумом. Причем энергетики пообещали: программа рассчитана на 10 лет. Ради чего город все это терпит?

Энергетики не раз заявляли: износ в системе теплоснабжения накопился гигантский. И если они в ближайшие годы не вложат в ее обновление огромные средства, горожане будет вынуждены терпеть намного более трудные проблемы: частые порывы и отключения отопления в морозы.

Между тем, заплатить за все работы придется потребителям. А значит, мы вправе задавать вопросы. Их мы и решили задать энергетикам.

Провести прямую линию с горожанами и ответить на все вопросы, в том числе самые острые, взялся Александр Гросс, гендиректор «Барнаульской теплосетевой компании».

Какие темы мы предлагаем обсудить?

1. Контроль Каждый год в обновление теплосетевого хозяйства будет вложено больше 1 млрд рублей. Как контролируют, что деньги тратили эффективно?

2. Шум Иногда работы ведут ночью прямо у дома: пилят, варят и сверлят с жутким звуком. Неужели это обязательно и сколько еще терпеть.

3. Восстановление Хотя в 2019 году все раскопанные участки были восстановлены, хотелось бы знать: кто за это отвечает и согласованы ли работы с городскими программами ремонта дорог и благоустройства.

4. Планы Энергетики будут раскапывать город еще 8 лет. Как узнать, к чему готовиться мне и моему дому — будут ли у нас перекладывать трубы и когда.

5. Результаты Есть ли первые результаты этих работ и что получит город через 10 лет.

Задать свой вопрос на эту и другие темы можно: 21 августа.

Трансляция начнется на этой странице в 11.00

Отвечает: Гросс Александр Александрович.

Вы можете оставить свой вопрос здесь или позвонить по номеру 600−615 в день эфира 21 августа 2020.