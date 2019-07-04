Такой формат взаимодействия руководителей филиалов Россети Сибирь с потребителями услуг внедрен в прошлом году и быстро приобрел популярность.

В первом полугодии 2019 года директора филиалов Россети Сибирь провели 24 прямых линии. В общении с потребителями они рассказывали о техприсоединении, переустройстве энергообъектов, умных счетчиках и многом другом, а также фиксировали проблемы местных жителей, чтобы потом оперативно решить их. Ни один из более сотни вопросов потребителей не остался без внимания. Самыми активными оказались жители Кузбасса, Бурятии и Красноярского края.

В Алтайском крае звонков на прямую линию меньше — жителям края удается решить свои вопросы непосредственно в Центре обслуживания потребителей. Число обращений в него растет с каждым годом, а в конце 2018 года в крае открылся первый цифровой Центр обслуживания потребителей. Его уникальное оборудование позволяет, к примеру, подать заявку на технологическое присоединение к электросетям нажатием нескольких клавиш.

И все же прямая линия — это не только кратчайший путь к решению проблем потребителей. На такой огромной территории обслуживания, как Алтайский край, это возможность для директора в живом общении узнать «из первых рук», как работают его подчиненные, в каких подразделениях нужно скорректировать работу, а в каких — активизировать.

К слову, не все потребители звонят по поводу личных затруднений. Многие сообщают о фактах энергохищений. А жительница одного из поселков Забайкалья предупредила энергетиков о деревьях, находящихся в непосредственной близости к линии электропередачи. Специалисты компании оперативно отреагировали на обращение и провели обрезку.

Обо всех будущих прямых линиях можно узнать на сайте Россети Сибирь: www.mrsk-sib.ru