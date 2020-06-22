ПСБ снижает ставки по ипотеке

Речь идёт не только о госпрограмме льготного кредитования ПСБ дополнительно снизил ставки по ипотеке в рамках госпрограммы льготного кредитования — теперь она составляет 5,85%*. Также значительно сократились ставки и по другим ипотечным программам банка.

Льготная госпрограмма Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции, президент Владимир Путин принял решение поддержать строительную отрасль страны. В связи с этим ряд банков снизили ставки на льготное кредитование. В ПСБ действует самая низкая ставка и распространяется она на сделки, совершённые с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Взять ипотеку по программе могут граждане Российской Федерации.

Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости недвижимости. Приобрести можно только жильё в новостройке (строящееся или готовое) от юридического лица. В Алтайском крае максимальная сумма ипотеки составляет до 3 млн рублей.

«Не смотря на ситуацию в экономике, решение жилищного вопроса остаётся актуальной темой для наших клиентов. Мы ожидаем, что и в ближайшие месяцы интерес к новостройкам по программе продолжит расти, в том числе благодаря тем привлекательным условиям, которые мы предлагаем», — сообщили в банке.

Другие программы

Кроме того, ПСБ предлагает комфортные условия по большинству других своих ипотечных программ, таких как: кредиты на покупку жилья на первичном и вторичном рынке, апартаментов, а также новых и готовых домов. Банк недавно снизил ставки по ним.

*Ставка 5,85% годовых в рублях по программе «Госпрограмма 2020» предоставляется при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке недвижимости у юридических лиц при наличии страхования. +1% - при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхования имущества в соответствии с требованиями Банка. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. рублей. Максимальная сумма кредита до 8 млн рублей — для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 млн рублей — для объектов, расположенных в остальных субъектах. Срок кредита: от 36 до 300 месяцев.

Требования к заемщику по ипотечной программе «Госпрограмма 2020»:

Гражданство Российской Федерации;

Возраст от 21 года до 65 лет на дату возврата кредита;

Фактический адрес проживания или постоянная регистрация , или постоянное место работы в регионе расположения офиса банка;

или постоянное место работы в регионе расположения офиса банка; Два контактных телефона , один из которых — стационарный рабочий;

один из которых — стационарный рабочий; Общий трудовой стаж — не менее 1 года , при этом на последнем месте работы — не менее 4 месяцев;

при этом на последнем месте работы — не менее 4 месяцев; Трудовая деятельность по найму , а не в качестве индивидуального предпринимателя;

а не в качестве индивидуального предпринимателя; Мужчина до 27 лет не должен подлежать призыву на военную службу. При отсутствии подтверждающих это документов: доход такого заемщика не учитывается при расчете суммы кредита и необходимо наличие другого заемщика , соответствующего требованиям банка.



Заемщиками могут быть (максимальное количество — 4 человека):

супруг ( а) — в случае если Заемщик на дату подписания кредитного договора состоит в браке , то супруг ( а) в обязательном порядке должен являться стороной по кредитному договору;

а) — в случае если Заемщик на дату подписания кредитного договора состоит в браке то супруг а) в обязательном порядке должен являться стороной по кредитному договору; гражданский супруг ( а) заемщика;

а) заемщика; родители заемщика;

совершеннолетние дети заемщика;

полнородные и неполнородные братья и сестры заемщика;

тети , дяди , двоюродные и троюродные братья и сестры заемщика;

дяди двоюродные и троюродные братья и сестры заемщика; бабушки и дедушки со стороны отца и матери заемщика.

Дополнительные требования к заемщику (ам):

После регистрации права собственности на приобретенный объект необходимо зарегистрироваться по адресу объекта в течение 270 дней с даты регистрации и быть зарегистрированным не менее пяти лет.

Требования по регистрации распространяются на заемщика или его/ее супругу (супруга).

Подробную информацию об условиях предоставления и погашения ипотечного кредита вы можете узнать по телефону 8−800−333−03−03 (круглосуточно, звонок по России бесплатно), а также на сайте www.psbank.ru. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Информация актуальна на 18 июня 2020 г. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.