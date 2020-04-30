ПСБ выдал первую ипотеку в Алтайском крае под 6%

Сделка прошла в Барнауле, клиент приобрел квартиру у застройщика ООО ПСК «Строительная перспектива» в жилом комплексе ЖК «Солар».

В дополнение к государственным субсидиям ПСБ опустил ставку по программе до 6% годовых на весь срок кредитования, если заявка на кредит будет одобрена до 15 мая. Сама программа «Господдержка 2020» действует до 1 ноября 2020 года.

Размер первоначального взноса по ней составляет от 20 до 80%, максимальная сумма займа в Барнауле и крае — 3 млн рублей.

Ольга Ермолова,

региональный директор ПСБ в Алтайском крае:

Мы оперативно приступили к оформлению и выдаче кредитов по новой госпрограмме в регионе. Со своей стороны, ПСБ сделал дополнительные шаги и установил еще более низкую ставку, чем предусмотрено госпрограммой. В первые дни мы получили 30 заявок на общую сумму 63 млн рублей. Надеюсь, что многим нашим клиентам мы поможем улучшить жилищные условия уже в этом году.

Полные условия кредитования по программе Госпрограмма 2020. Минимальная сумма кредита — 500 тыс. ₽. Максимальная сумма кредита — 8 млн ₽ - для объектов, расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн ₽ - для объектов, расположенных в остальных субъектах РФ. Срок кредита — от 36 до 240 месяцев. Процентная ставка, годовых — 6%. Первоначальный взнос — от 20% до 80% от стоимости приобретаемой квартиры. Способы расчетов с продавцом: безналично на счет; аккредитив. Погашение кредита — ежемесячно, равными платежами. Надбавки к процентной ставке: +1% — при отказе от страхования жизни и здоровья заемщика, а также страхование имущества в соответствии с требованиями Банка. Комиссии — отсутствуют. Срок действия программы — с 17 апреля 2020 по 1 ноября 2020 (включительно). Проектная декларация ЖК «Солар» — на сайте cp22.ru.

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