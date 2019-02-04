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Психиатр: увлечение соцсетями приводит к фрустрации и депрессии

Зависимость от соцсетей может спровоцировать фрустрацию и депрессию, а также сформировать неправильную самооценку. Особенно это касается детей и подростков, пишет РИА Новости со ссылкой на немецкого психиатра Ирис Хаут.

Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
Приложения. Instagram. Facebook.Телефон.
СС0

По мнению Хаут, долгое присутствие в соцсетях может перерасти в зависимость. В результате человек становится беспокойным и напряженным, если какое-то время не выходит в сеть.

«А регулярная публикация постов в соцсетях ведет к нарциссическому представлению и, следовательно, к формированию неправильной самооценки и нереалистических ожиданий от жизни. Это приводит к фрустрации и разочарованию в нецифровом мире, которые не могут быть адекватно преодолены путем нового побега в социальные медиа. Тем самым здоровое развитие уверенности в себе не происходит», — заявила доктор Хаут.

По словам Хаут, люди с проблемами и конфликтами с помощью соцсетей пытаются убежать из реального мира. Однако в итоге они начинают себя сравнивать со сверхуспешными образами других людей, что усиливает страхи и депрессию.

Психиатр советует и взрослым и подросткам, зависимым от соцсетей, соблюдать «медиадиету». Это значит что надо ограничивать свое время в интернете и не игнорировать реальное общение с друзьями — со зрительным контактом и с прикосновениями.

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