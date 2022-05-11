Птицефабрики попросили ФАС проверить цены на яйца в магазинах

«Росптицесоюз» направил на имя замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева письмо с просьбой проверить цены на яйца в магазинах, сообщает « Коммерсант ».

В письме отмечается, что в апреле наблюдался сезонный спрос на яйца, и отпускные цены на них падали. Только вот у нескольких компаний они опустились до себестоимости за десять штук — примерно 45 рублей.

Но стоимость в торговых сетях не меняется, и наценка достигает 40%. Из-за снижения отпускных цен при высоких затратах птицефабрики могут обанкротиться, а производство — сократиться.

«На рынке яиц прослеживается жесткая конкуренция. Из-за непрерывного производства и коротких сроков годности вести переговоры о ценах нельзя. При этом себестоимость производства постоянно увеличивается, опережая рост среднегодовых цен», — подчеркнули эксперты.

Торговые сети добровольно ограничили наценку на уровне 10%, а некоторые отчитались о показателях даже ниже 10%. Однако ФАС проверит информацию от «Росптицесоюза».