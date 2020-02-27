Публичная кадастровая карта для онлайн-проверки недвижимости

Покупателям недвижимого имущества на вторичном рынке стоит предварительно убедиться в безопасности сделки, правомочиях продавца, отсутствии обременений квартиры, дома или участка. Клиентам дистанционного сервиса rosreestr.net доступна актуальная публичная кадастровая карта для проверки недвижимости на юридическую чистоту онлайн и получения справок из Государственного реестра. Пользователи оперативно получают удостоверенные печатью официальные документы без поездок в офис и долгих ожиданий. Выписка из ЕГРН требуется для регистрационных действий, расчета налогов, оформления ипотеки, раздела имущества, постановки на учет по улучшению жилищных условий, в качестве доказательств в суде и других ситуациях.

Получить сведения из публичной кадастровой карты бесплатно

Моментально узнать общие характеристики (границы, конфигурацию), присвоенные номера земельных участков, жилых домов, коммерческих зданий, других строений или заказать официальные справки государственных органов помогает публичная кадастровая карта онлайн в версии текущего года. Пользователю достаточно ввести в поисковой строке номер или нужный адрес и начать поиск. Открытая информация предоставляется бесплатно. Следует выбрать объект и нажать опцию «подробнее», чтобы получить общие сведения:

номер объекта;

тип , статус , категорию имущества;

статус категорию имущества; кадастровую стоимость;

площадь;

разрешенное использование.

Остается нажать кнопку получения выписки, чтобы открыть подробную справочную информацию, включая сведения о проведенном межевании, наличии обременений, ограничений, или моментально заказать выписку из ЕГРН с печатью.

Проверить квартиру на юридическую чистоту срочно через Росреестр

Заявитель из любого российского региона вправе проверить квартиру срочно на юридическую чистоту через сервис Росреестр и получить выписку из ЕГРН дистанционно без очереди. Полная проверка квартиры либо другой недвижимости включает отчеты по запросам в ЕГРН, ФССП, Нотариальную палату, ФНС. В отчетах указываются собственники объекта, права продавца на распоряжение имуществом, наличие арестов, залогов, иных обременений, налоговой задолженности. Клиентам обеспечены максимальные преимущества:

круглосуточный доступ к услугам;

быстрая подача заявки;

срочное выполнение заказа в день обращения;

снижение рисков покупателя жилья на вторичном рынке;

получение документов , имеющих полную юридическую силу;

имеющих полную юридическую силу; низкие цены и удобство оплаты;

бесплатное предоставление общедоступной информации справочного характера.

Отчетные документы с электронной подписью и печатью направляются на e-mail заявителя в течение 6−24 часов после оплаты.