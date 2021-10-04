Пусть деревьев будет больше. Барнаул принял участие в экомарафоне СГК

Эко-миссия

В ветреный осенний день в сквере Химиков в Барнауле было многолюдно. Молодые юноши и девушки в белоснежных куртках с надписью «Зеленая дружина», в которую входит молодежный актив барнаульских предприятий СГК, и студенты-первокурсники местных вузов собрались, чтобы сделать сквер лучше. Их ждал грузовик со всем необходимым для высадки зеленых насаждений: вода, удобрения, лопаты и, конечно, саженцы — будущие липы. Но, кажется, перспектива провести несколько часов на улице никого не пугала.

Мероприятия по высадке деревьев СГК проводит два раза в год уже 6 лет подряд. За это время в Барнауле деревья дважды высаживали в Нагорном парке, на проспекте Калинина, а также проводили субботники и акции по сбору макулатуры.

Этой осенью новые деревья появились в Октябрьском районе при поддержке администрации.

Юрий Асеев,

глава Октябрьского района Барнаула:

— Мы пообщались с сотрудниками администрации, общественниками и приняли решение высадить деревья именно в парке. По нашему мнению, это самое оптимальное место. Сквер стал очень ухоженным и привлекательным для прогулок. Кроме того, все, кто участвует в акции, оставят свой след в парке. И, я надеюсь, будут приходить и ухаживать за своими деревьями.

Барнаул принял участие в экомарафоне СГК. Дмитрий Лямзин

Директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс, который принял участие в высадке наравне со всеми, рассказал, что в этом году рядом с этим севером энергетики меняли трубы. Деревья при этом не пострадали, однако в городе было еще 59 участков замены тепловых сетей, на некоторых из которых приходилось убирать зеленые насаждения. Восстановить их на том же месте энергетики не могут — запрещают правила эксплуатации коммуникаций. Поэтому выбираются другие места в городе, где новые растения действительно нужны и будут под присмотром.

После подробной инструкции, участники распределили обязанности. Так, каждой группе из нескольких человек доставалась одна из пятидесяти «лунок», куда высаживаются саженцы деревьев. Тяжелая часть работы (выкопать углубления, донести ведра с водой) досталась мужчинам. Женщины должны были держать саженец будущей липы. Потом задачи уже перестали разделяться и за лопаты смело брались дамы. В итоге, у них саженцы держались не хуже, чем у «коллег» сильного пола. В процессе многие юные эко-активисты шутили, смеялись, делали фото. Каждый будто чувствовал, что делает собственный маленький вклад в решение задачи по сохранению природы.