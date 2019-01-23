«Пусть подрабатывают»: в мэрии Барнаула рассказали, почему отменили проездные для малоимущих студентов

С 1 января 2019 года в Барнауле отменили проездные для малообеспеченных студентов. Раньше эта группа льготников тратила на проезд 235 рублей в месяц, а сейчас им придется платить по 550 рублей, как обычным студентам. У некоторых учащихся эта новость вызвала возмущение, а барнаульские коммунисты даже устроили серию одиночных пикетов в городе.

Altapress.ru обратился за разъяснениями в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Барнаула. Оказалось, причина отмены проездных в том, что малоимущие студенты в основном не являются барнаульцами, и к тому же могут заняться подработкой в свободное от пар время.

Принимая во внимание, что большая часть студентов являются приезжими и могут подрабатывать, а их семьи получают дополнительную социальную поддержку по месту жительства, было принято решение об уравнивании льготного проезда.

Если разделить новую стоимость проездного на среднее число поездок в месяц (50), стоимость одного билета получается равна 11 рублям. Это на 52% ниже тарифа на проезд за наличный расчет, отметили в комитете.