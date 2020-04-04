«Пусть сгниют». В соцсетях на Алтае обсуждают резко подорожавшие лимоны и имбирь

Ажиотажный спрос на имбирь и лимоны в российских регионах спровоцировал их дефицит, цены на эти товары резко выросли, сообщил interfax.ru . В антимонопольной службе по Алтайскому краю заявили, что рост цен на эти продукты — одна из частых жалоб.

Повышенный спрос на лимоны и имбирь связан с представлением о том, что они спасают от коронавируса. Тему обсудили в одной из алтайских соцсетей, и подписчики весьма критично отнеслись как к росту цен на эти продукты («конский ценник»!), так и к их эффективности.

«Дурдом какой то устроили, как будто реально ели каждый день», — написала бийчанка. «Не покупайте! Пусть они у них сгниют», — призывает еще один подписчик.

Но факт остается фактом: по данным аналитиков оператора фискальных данных на 31 марта, средняя цена на корень имбиря в России выросла за месяц почти в 3 раза. По сведениям одной из торговых сетей, закупочные цены на лимоны возросли в 2 раза.

При этом лимоны и имбирь пропали с прилавков ряда магазинов в Алтайском крае и Томской области, передает interfax.ru.

Впрочем, ситуация, скорее всего, неоднородная. В другой соцсети, обсуждая ту же тему, один из участников дискуссии заявил, что в ряде торговых сетей лимоны продаются якобы по 100 рублей за кило.

Имбирь и лимон — новая «точка роста» в Алтайском крае. 2020 год. @biysk_moy_gorod Имбирь и лимон — новая «точка роста» в Алтайском крае. 2020 год. @biysk_moy_gorod

Между тем, в управлении Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю, комментируя ситуацию «Интерфаксу», отметили, что количество жалоб на рост цен на продукты питания, особенно на имбирь и лимоны, в самом деле увеличилось.

Однако оба продукта «не включены в перечень социально значимых продовольственных товаров», поэтому цены на них не могут быть под контролем.

Между тем, как отмечают антимонопольщики, текущая ситуация российского рынка имбиря и лимонов в значительной степени зависит от импортных поставок из Китая и ряда других азиатских стран.

Рост цен на лимоны и имбирь отмечается также в Челябинской области, Карачаево-Черкесии, Дагестане и Бурятии. Дагестанские антимонопольщики призвали людей не идти на поводу у спекулянтов.