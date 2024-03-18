18 марта
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Путаницу в назначение пенсий может внести сбой в информсистеме Минтруда

Инцидент в информационной системе Минтруда может вызвать путаницу в процессе назначения досрочных пенсий, сообщает "Коммерсантъ".

Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Пенсия. Расчет и назначение пенсии.
Altapress.ru

Часть данных спецоценки рабочих мест, определяющей вредность и опасность условий труда, исчезла из базы или отображается некорректно. Этот показатель необходим для расчета досрочных пенсий Социальным фондом, указывает "МК".

Работники, занятые на вредных производствах, имеют право на досрочный выход на пенсию — мужчины в возрасте 50 лет и женщины в 45.

Цифра

По оценкам, около 8 млн россиян заняты на вредных производствах, включая шахтеров, металлургов и работников химической промышленности.

Ранее в Алтайском крае пенсии проиндексировали 620 тыс. жителей. У

неработающих пенсионеров в результате средний размер выплаты вырос до 20 570 рублей.

Это в среднем на 1432 рубля в месяц больше, чем в минувшем году.

В Алтайском крае количество пенсионеров, которые получают страховые пенсии, составляет 620 тыс. жителей, а пенсии по старости получают 573 тыс. человек.

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