В России предложили снизить возраст досрочного выхода на пенсию

В Госдуму внесут законопроект о снижении возраста досрочного выхода на пенсию. Об этом сообщают «Известия».

Так, мужчины могут выйти на досрочную пенсию страхового стажа в 37 лет, а в 32 года — женщины.

На данный момент этот показатель составляет не менее 42 лет у мужчин и 37 лет — у женщин.

Возраст, при котором можно выйти на досрочную пенсию, не изменится — не ранее 60 лет у мужчин и 55 у женщин.

Депутаты считают, что таким способом россияне захотят работать официально. Также таким способом удастся вывести из «серой» зоны около 50% зарплат россиян.

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