Алтай стал одним из двух регионов Сибири, показавших прирост населения

Вопреки мрачным трендам

За минувший год Россия потеряла почти 595 тыс. человек в ходе естественного движения населения, Сибирь лишилась почти 80 тыс. Если проанализировать показатели на 1000 человек, то обнаружится, что темпы убыли населения в СФО опережают общероссийские: -4,8 против -4.

При этом в разрезе регионов видно, что в Иркутской (-3,7) и Томской (-3,9) областях, а также в Хакасии (-3,9), показатели даже лучше, чем в целом по стране, а в Новосибирской области и Красноярском крае (по -4,1) — лучше, чем в среднем по округу.

В Республиках Алтай и Тыва показатели достигают +1,5 и +9,1 соответственно.

Горный Алтай. Максим Стрелковский.

Но есть и проблемы

По данным Росстата, три из 10 регионов СФО демонстрируют динамику хуже среднесибирской. В Омской области естественная убыль составляет -5,4 из каждой тысячи жителей, в Алтайском крае: -7,2 человека. Самую неблагополучную динамику показал Кузбасс: -7,6 человек из 1000.

По приросту/убыли в абсолютных значениях регионы Сибири расположились следующим образом:

Республика Тыва: +3080 человек;

Республика Алтай: +322 человек;

Республика Хакасия: -2080 человек;

Томская область: -4061 человек;

Иркутская область: -8648 человек;

Oмская область: -9799 человек;

Новосибирская область: -11599 человек;

Красноярский край: -11780 человек;

Алтайский край: -16202 человек;

Кузбасс: -18600 человек.

Толпа CCO

Началось не вчера

Как уже отмечал ранее altapress.ru, одним из наихудшим в плане демографии для Алтайского края стал 2021 год. Тогда смертность достигла максимальных показателей со времен Великой Отечественной войны, рождаемость же опустилась до минимальных значений. В целом по России творилось то же самое.

В 2021 году в Алтайском крае умерло 43 704 человека, однако впадать в уныние не стоит — уже в 2022 году число умерших стало на 10 тыс. человек меньше. В минувшем году в крае родилось 17,6 тыс. человек, а умерло — 33,8 тыс. Тем временем, в Республике Алтай родилось 2767 человек, а умерло — 2445.