21 декабря
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Жизнь

Все летит в яму. С какими демографическими показателями Алтайский край завершает 2022 год

В прошлом 2021 году Алтайский край упал в самую глубокую демографическую пропасть со времен окончания Великой Отечественной войны. О том, смог ли регион восстановиться после такого падения в условиях, когда пандемия коронавируса пошла на спад, а также как демография влияет на уровень зарплат в крае, — в материале altapress.ru.

Демография.
Демография.
Pixabay.com

Людей все меньше

В историю Алтайского края 2021 год вошел как один из наихудших в демографическом плане. Смертность достигла максимальных показателей со времен ВОВ, в то время как рождаемость упала до минимальных значений. Тогда тренды этой статистики совпали с общероссийской тенденцией, однако ситуацию осложнили миграционные процессы в крае.

Всего в 2021 году, по данным ЗАГС Алтайского края, родились на 5,1% человек меньше, чем в 2020-м. При этом смертность выросла на 15,5% и достигла практически небывалых высот — умерли 43 704 человека.

Эту тенденцию можно смело назвать депопуляцией. Нынешний 2022 год уверенно продолжил этот тренд.

Таблица. Демографические показатели Алтайского края.
Таблица. Демографические показатели Алтайского края.
Altapress.ru.

По информации органов ЗАГС, с января по октябрь 2022 года в Алтайском крае родились 14 884 человека, это меньше на 6,7%, чем годом ранее. Смертность, по сравнению с пандемийным 2021 годом, снизилась, но все еще превышает рождаемость почти в два раза.

По данным за январь — октябрь, в крае умерли 28 243 человека — меньше на 22,7%, чем за такой же период прошлого года.

Конечно, на демографическую ситуацию в 2021 году наложила отпечаток пандемия коронавируса. В 2022 году ковид отступил, поэтому статистика выглядит достаточно обнадеживающе за счет снижения смертности. Однако, если сравнивать демографические показатели Алтайского края 2022 года с допандемийным 2019-м, то ситуация все равно нерадостная.

Примечательно, что осенью произошел необычный всплеск установления отцовства. Он совпал с объявлением в России частичной мобилизации — в сентябре власти зарегистрировали 508 таких фактов. Для сравнения, в августе таких случаев было всего 310.

Малыш. Новорожденный.
Малыш. Новорожденный.
unsplash.com/

Из-за снижения рождаемости, которое происходит как из-за сокращения деторождения, так и вообще из-за сокращения числа способных к деторождению семей, изменяется сама структура населения. Растет число людей старшего возраста, молодежь и дети идут в меньшинство.

В результате растет нагрузка на занятое население, происходит рост социальных расходов и снижение производительной способности общества в целом.

Куда все едут

Кандидат географических наук Виталий Пуричи отмечает, что на демографические процессы накладываются особенности пространственной организации населения в Алтайском крае.

Из сел уже много лет уезжают молодые люди, оставляя лиц предпенсионного и пенсионного возраста. По словам ученого, сокращение социально привлекательных рабочих мест из-за сокращения количества школ, медучреждений и учреждений культуры и спорта (в общем, «социалки») усиливает отток.

Миграция. Отъезд.
Миграция. Отъезд.
Pixabay.com

Это приводит к деградации сельских поселений, ликвидации части из них, образования поселений, лишенных собственной социальной инфраструктуры, потере сетей — дорог, водопроводов, энерголиний.

Так, по данным Алтайкрайстата, за период с января по сентябрь 2022 года всего в Алтайский край въехало 48 169 человек, а выехало 53 688 человек — миграционное снижение составляет 5 519 человек.

В числе причин оттока — активное участие жителей края в трудовой миграции: вахты, сезонная работа в других регионах, переезд на постоянное место жительства из-за работы.

Отъезд. Трудовая миграция.
Отъезд. Трудовая миграция.
Pixabay.com

При этом особенно ярко выделяется международная миграция, масштабы которой значительно увеличились — количество выехавших из страны за год выросло более чем в два раза. Так, в 2022 году в Алтайский край въехали 5 644 иностранцев, а за пределы страны выехали 9 425 человек. Для сравнения, в 2021 году в край из-за рубежа въехали 6 244 человек, а выехали 4 245 человек — в два раза меньше.

Львиная доля международной миграции пришлась на страны СНГ. Из стран бывшего Советского Союза в край прибыли 5 345 человек, при этом уехали 8 816 человек.

Рост числа уехавших в другие страны может быть связан с объявленной в России частичной мобилизацией в рамках специальной военной операции на востоке Украины.

По словам Пуричи, приток русскоязычных мигрантов, который долгое время компенсировал демографические потери региона, существенно снизился и не способен теперь восполнять потери.

Кроме того, трудовая миграция из-за рубежа в первую очередь ориентирована на регионы с высокой заработной платой, к которым Алтайский край не относится. Как следствие — приток трудовых мигрантов несущественный.

Виталий Пуричи.
Виталий Пуричи.
Фото из личного архива Виталия Пуричи.

Эксперт рисует не очень радужные перспективы: численность населения Алтайского края естественным образом будет снижаться, а миграционный отток в более благоприятные регионы и города страны продолжится и даже усилится. Прежде всего, это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, регионы юга страны. Население будет и дальше стареть, особенно в сельской местности.

Мы живем в годы, когда еще достаточное количество жителей региона, рожденных в благоприятные 1970−80-е годы, обладающее профессиональными компетенциями, может стать почвой для развития экономики. Если в течение десятилетия ситуация в экономике не изменится, то поднимать ее будет уже просто некому. — считает Виталий Пуричи.

Как «сломать» тренды?

Виталий Пуричи отмечает, что Алтайский край входит в период острой демографической ямы. Это будет приводить к дефициту рабочих рук, квалифицированных кадров и сдерживанию роста экономики региона. Отсюда — рост нагрузки на социальную инфраструктуру и снижение качества социального обслуживания. В худшем варианте это приведет к усилению оттока, в лучшем — к санации управленческих инструментов, поиску наиболее эффективных форм организации, росту стоимости рабочей силы на рынке труда и коренному изменению ситуации в целом.

Тем не менее, эксперт считает, что ситуация с миграционным оттоком может измениться в случае изменения стратегической позиции властей Алтайского края.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
Туризм на Алтае. Телецкое озеро.
CC0

Так, социально-политическая ситуация привела к росту популярности Алтая как рекреационной территории. Активная инвестиционная политика со стороны таких инвесторов как Сбербанк, Газпром и других ведет к развитию сферы гостеприимства, которая отличается высокой трудоемкостью и требовательностью к качеству трудовых ресурсов.

Это может создать прецедент востребованности квалифицированных рабочих рук и привести к расширению объемов производства товаров и услуг в смежных областях и некоторому изменению характера миграционных процессов.

Фундаментальные изменения миграционных потоков и в целом демографической ситуации возможны в случае серьезных изменений в государственной политике и реализации крупных инвестиционных проектов.

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