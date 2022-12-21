Все летит в яму. С какими демографическими показателями Алтайский край завершает 2022 год

В прошлом 2021 году Алтайский край упал в самую глубокую демографическую пропасть со времен окончания Великой Отечественной войны. О том, смог ли регион восстановиться после такого падения в условиях, когда пандемия коронавируса пошла на спад, а также как демография влияет на уровень зарплат в крае, — в материале altapress.ru.

Людей все меньше

В историю Алтайского края 2021 год вошел как один из наихудших в демографическом плане. Смертность достигла максимальных показателей со времен ВОВ, в то время как рождаемость упала до минимальных значений. Тогда тренды этой статистики совпали с общероссийской тенденцией, однако ситуацию осложнили миграционные процессы в крае.

Всего в 2021 году, по данным ЗАГС Алтайского края, родились на 5,1% человек меньше, чем в 2020-м. При этом смертность выросла на 15,5% и достигла практически небывалых высот — умерли 43 704 человека.

Эту тенденцию можно смело назвать депопуляцией. Нынешний 2022 год уверенно продолжил этот тренд.

Таблица. Демографические показатели Алтайского края. Altapress.ru.

По информации органов ЗАГС, с января по октябрь 2022 года в Алтайском крае родились 14 884 человека, это меньше на 6,7%, чем годом ранее. Смертность, по сравнению с пандемийным 2021 годом, снизилась, но все еще превышает рождаемость почти в два раза.

По данным за январь — октябрь, в крае умерли 28 243 человека — меньше на 22,7%, чем за такой же период прошлого года.

Конечно, на демографическую ситуацию в 2021 году наложила отпечаток пандемия коронавируса. В 2022 году ковид отступил, поэтому статистика выглядит достаточно обнадеживающе за счет снижения смертности. Однако, если сравнивать демографические показатели Алтайского края 2022 года с допандемийным 2019-м, то ситуация все равно нерадостная.

Примечательно, что осенью произошел необычный всплеск установления отцовства. Он совпал с объявлением в России частичной мобилизации — в сентябре власти зарегистрировали 508 таких фактов. Для сравнения, в августе таких случаев было всего 310.

Из-за снижения рождаемости, которое происходит как из-за сокращения деторождения, так и вообще из-за сокращения числа способных к деторождению семей, изменяется сама структура населения. Растет число людей старшего возраста, молодежь и дети идут в меньшинство.

В результате растет нагрузка на занятое население, происходит рост социальных расходов и снижение производительной способности общества в целом.

Куда все едут

Кандидат географических наук Виталий Пуричи отмечает, что на демографические процессы накладываются особенности пространственной организации населения в Алтайском крае.

Из сел уже много лет уезжают молодые люди, оставляя лиц предпенсионного и пенсионного возраста. По словам ученого, сокращение социально привлекательных рабочих мест из-за сокращения количества школ, медучреждений и учреждений культуры и спорта (в общем, «социалки») усиливает отток.

Миграция. Отъезд. Pixabay.com

Это приводит к деградации сельских поселений, ликвидации части из них, образования поселений, лишенных собственной социальной инфраструктуры, потере сетей — дорог, водопроводов, энерголиний.

Так, по данным Алтайкрайстата, за период с января по сентябрь 2022 года всего в Алтайский край въехало 48 169 человек, а выехало 53 688 человек — миграционное снижение составляет 5 519 человек.

В числе причин оттока — активное участие жителей края в трудовой миграции: вахты, сезонная работа в других регионах, переезд на постоянное место жительства из-за работы.

Отъезд. Трудовая миграция. Pixabay.com

При этом особенно ярко выделяется международная миграция, масштабы которой значительно увеличились — количество выехавших из страны за год выросло более чем в два раза. Так, в 2022 году в Алтайский край въехали 5 644 иностранцев, а за пределы страны выехали 9 425 человек. Для сравнения, в 2021 году в край из-за рубежа въехали 6 244 человек, а выехали 4 245 человек — в два раза меньше.

Львиная доля международной миграции пришлась на страны СНГ. Из стран бывшего Советского Союза в край прибыли 5 345 человек, при этом уехали 8 816 человек.

Рост числа уехавших в другие страны может быть связан с объявленной в России частичной мобилизацией в рамках специальной военной операции на востоке Украины.

По словам Пуричи, приток русскоязычных мигрантов, который долгое время компенсировал демографические потери региона, существенно снизился и не способен теперь восполнять потери.

Кроме того, трудовая миграция из-за рубежа в первую очередь ориентирована на регионы с высокой заработной платой, к которым Алтайский край не относится. Как следствие — приток трудовых мигрантов несущественный.

Виталий Пуричи. Фото из личного архива Виталия Пуричи.

Эксперт рисует не очень радужные перспективы: численность населения Алтайского края естественным образом будет снижаться, а миграционный отток в более благоприятные регионы и города страны продолжится и даже усилится. Прежде всего, это Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, регионы юга страны. Население будет и дальше стареть, особенно в сельской местности.

Мы живем в годы, когда еще достаточное количество жителей региона, рожденных в благоприятные 1970−80-е годы, обладающее профессиональными компетенциями, может стать почвой для развития экономики. Если в течение десятилетия ситуация в экономике не изменится, то поднимать ее будет уже просто некому. — считает Виталий Пуричи.

Как «сломать» тренды?

Виталий Пуричи отмечает, что Алтайский край входит в период острой демографической ямы. Это будет приводить к дефициту рабочих рук, квалифицированных кадров и сдерживанию роста экономики региона. Отсюда — рост нагрузки на социальную инфраструктуру и снижение качества социального обслуживания. В худшем варианте это приведет к усилению оттока, в лучшем — к санации управленческих инструментов, поиску наиболее эффективных форм организации, росту стоимости рабочей силы на рынке труда и коренному изменению ситуации в целом.

Тем не менее, эксперт считает, что ситуация с миграционным оттоком может измениться в случае изменения стратегической позиции властей Алтайского края.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро. CC0

Так, социально-политическая ситуация привела к росту популярности Алтая как рекреационной территории. Активная инвестиционная политика со стороны таких инвесторов как Сбербанк, Газпром и других ведет к развитию сферы гостеприимства, которая отличается высокой трудоемкостью и требовательностью к качеству трудовых ресурсов.

Это может создать прецедент востребованности квалифицированных рабочих рук и привести к расширению объемов производства товаров и услуг в смежных областях и некоторому изменению характера миграционных процессов.

Фундаментальные изменения миграционных потоков и в целом демографической ситуации возможны в случае серьезных изменений в государственной политике и реализации крупных инвестиционных проектов.